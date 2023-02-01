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辛蒂威廉斯病逝 估留下千萬遺產

記者陳建嘉／綜合報導
辛蒂威廉斯於上周病逝。(美聯社)
辛蒂威廉斯於上周病逝。(美聯社)

辛蒂威廉斯（Cindy Williams）曾在70年代電視劇以「歡樂時光」（Happy Days）受到注目，更因主演「拉文與雪莉」（Laverne＆Shirley）走紅大街小巷，近年雖已經淡出幕前，但仍是影壇的長青樹，然則最近傳出病逝噩耗，享壽75歲，家屬也發聲明證實，根據網站「Celebrity Net Worth」估計，她的淨資產高達1000萬美元。

聲明內指出，辛蒂威廉斯已於上周病逝，但家人未對外透露疾病原因，並提到原本以為辛蒂威廉斯很快就能康復，沒想到仍天人永隔，讓全家都無比哀傷，「她是一個善良、美麗、慷慨的人，擁有出色的幽默感且光芒四射，每個人都喜歡她。」

辛蒂威廉斯大學畢業後就往好萊塢發展，原本僅演出電視劇，後來藉由經典喜劇「美國風情畫」（American Graffiti）獲得英國學院電影獎的女配角提名，29歲時更主演電視劇「拉文與雪莉」，不僅收視率高居不下，她也因此獲得金球獎最佳電視劇女演員提名，只是當她懷孕後就離開節目，後來名氣也受到影響未能再達到顛峰，但她在喜劇界的地位依舊是無庸置疑。

威廉 提名 金球獎

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