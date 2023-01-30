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獨扛「玩命10」票房成敗 馮迪索壓力山大

記者蘇詠智／綜合報導
馮迪索（右）與傑森摩莫亞合作「玩命關頭10」，建立不錯情誼。（取材自Instagram）
馮迪索（右）與傑森摩莫亞合作「玩命關頭10」，建立不錯情誼。（取材自Instagram）

「玩命關頭10」（Fast X）5月即將上映，身兼製片與男主角的馮迪索（Vin Diesel）在和巨石強森（Dwayne Johnson）鬧翻、與執導數集的林詣彬也分道揚鑣後，一肩扛起票房成敗，面臨極大的壓力，因而不斷在自己社群網站上發布相關訊息造勢。他新公布一張和扮演大反派的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）片場合照，宣布再過兩周，首支預告就要亮相。

隨著「玩命關頭」系列將要收尾，外界以為第10集不會再開展新的人物相關情節，不料馮迪索居然把傑森摩莫亞、「驚奇隊長」（Captain Marvel）布麗拉森（Brie Larson）、影集版「神隱任務」（Jack Reacher）男主角艾倫瑞奇森（Alan Ritchson）等都拉進來。

此外，之前亮相過的海倫米蘭（Helen Mirren）、傑森史塔森（Jason Statham）、莎莉賽（Charlize Theron）隆等也還是會回鍋，角色多到快擺不平，眾大咖的片酬更是一大負擔，謠傳成本早就飆破3億美元大關，就算該系列全球票房曾有超越10億美元的佳績，外界還是認為馮迪索這次太燒錢，大賺的難度很高。

歐美八卦刊物稱馮迪索心知此刻絕對要少得罪人、盡量多爭取一些支持，因此他和海倫米蘭、傑森摩莫亞等都維持相當友善的互動，尤其是和巨石強森有交情的傑森，他在社群網站上直呼傑森是「我的兄弟」，一如早先對保羅沃克、巨石強森的態度，就怕又再樹敵，讓自己更頭大。

社群網站 巨石強森 八卦

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