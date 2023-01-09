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金球獎10日頒獎 挽回好萊塢「第一趴」盛名

中央社／洛杉磯9日綜合外電報導
金球獎將於10日舉行頒獎典禮。（美聯社）
金球獎將於10日舉行頒獎典禮。（美聯社）

素有好萊塢「第一趴」之稱的金球獎在歷經醜聞風波後，將於美東時間10日的頒獎典禮試圖鹹魚翻身，屆時將看到「法貝爾曼」以及「捍衛戰士」、「阿凡達」續集片角逐最大獎項。

法新社報導，金球獎（Golden Globes）過去有著象徵好萊塢電影頒獎季起跑的關鍵角色，但在主辦單位好萊塢外籍記者協會（HFPA）爆出道德風波、投票成員「不夠多元」等爭議後，去年的盛會並未獲電視轉播。

繼好萊塢外籍記者協會做出種種改革，美國國家廣播公司（NBC）已同意一次性地轉播今年第80屆的金球獎頒獎典禮，典禮邀請函也已廣發給好萊塢A咖明星。

預料出席的重量級人物包括大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他的半自傳電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）是贏得劇情類最佳影片獎的大熱門；笑匠艾迪墨菲（Eddie Murphy）則將獲頒終身成就獎。

喜劇明星傑洛卡麥克（Jerrod Carmichael）扛下主持棒，鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）是當晚的頒獎人之一。

然而，許多重要入圍者都還未證實是否出席頒獎典禮。娛樂新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德（Pete Hammond）預測，今年金球獎頒獎典禮將與以往「大為不同」，將看不到COVID-19之前的熠熠星光、狂歡派對或香檳暢飲，直指去年業界封殺金球獎已打斷了原本的喜慶氣氛。

韓蒙德告訴法新社說：「聲量會低很多，典禮過後不會有續攤活動，一個也沒有。片商並沒有砸錢辦這些。」

他預期，紅毯上記者關心的會是眾星們出席今年金球「會不會不自在」、對好萊塢外籍記者協會做出的改革是否滿意，而非只問他們「選穿哪位設計師的禮服」。

入圍名單有哪些

不同於奧斯卡金像獎，金球獎的電影獎項分為「劇情類」和「音樂或喜劇類」。在劇情類方面，與「法貝爾曼」爭奪最佳影片大獎的包括去年兩大賣座強片：湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）以及詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

當然，同樣入圍的「TÁR塔爾」（Tár）以及「貓王艾維斯」（Elvis）也有可能爆冷獲獎。

而分別在「TÁR塔爾」和「貓王艾維斯」中表現精湛的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和奧斯汀巴特勒（Austin Butler）登上影后影帝的呼聲最高。

但以「我的鯨魚老爸」（The Whale）一片入圍劇情類最佳男主角獎的布蘭登費雪（Brendan Fraser）在先前指控好萊塢外籍記者協會前主席性侵後，確定不出席10日的盛會。

「捍衛戰士：獨行俠」製作人湯姆克魯斯2021年為抗議好萊塢外籍記者協會而歸還3座金球獎之後，同樣不太可能出席10日的頒獎典禮。

今年金球獎以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）入圍8項最為風光，也是音樂或喜劇類最佳影片獎得獎的熱門作品，主角柯林法洛（Colin Farrell）有機會拿下這個類別的最佳男主角獎項。

而科幻片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）除了入圍音樂或喜劇類最佳影片獎，擔綱演出的楊紫瓊、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）以及關繼威也都希望能在演技獎殺出重圍，奪下肯定。

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