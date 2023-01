金球獎10日頒獎 挽回好萊塢「第一趴」盛名

金球獎將於10日舉行頒獎典禮。(美聯社)

素有好萊塢 「第一趴」之稱的金球獎 在歷經醜聞風波後,將於美東時間10日的頒獎典禮試圖鹹魚翻身,屆時將看到「法貝爾曼」以及「捍衛戰士」、「阿凡達」續集片角逐最大獎項。

法新社報導,金球獎(Golden Globes)過去有著象徵好萊塢電影頒獎季起跑的關鍵角色,但在主辦單位好萊塢外籍記者協會(HFPA)爆出道德風波、投票成員「不夠多元」等爭議後,去年的盛會並未獲電視轉播。

繼好萊塢外籍記者協會做出種種改革,美國國家廣播公司(NBC)已同意一次性地轉播今年第80屆的金球獎頒獎典禮,典禮邀請函也已廣發給好萊塢A咖明星。

預料出席的重量級人物包括大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),他的半自傳電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)是贏得劇情類最佳影片獎的大熱門;笑匠艾迪墨菲(Eddie Murphy)則將獲頒終身成就獎。

喜劇明星傑洛卡麥克(Jerrod Carmichael)扛下主持棒,鬼才導演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)是當晚的頒獎人之一。

然而,許多重要入圍 者都還未證實是否出席頒獎典禮。娛樂新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德(Pete Hammond)預測,今年金球獎頒獎典禮將與以往「大為不同」,將看不到COVID-19之前的熠熠星光、狂歡派對或香檳暢飲,直指去年業界封殺金球獎已打斷了原本的喜慶氣氛。

韓蒙德告訴法新社說:「聲量會低很多,典禮過後不會有續攤活動,一個也沒有。片商並沒有砸錢辦這些。」

他預期,紅毯上記者關心的會是眾星們出席今年金球「會不會不自在」、對好萊塢外籍記者協會做出的改革是否滿意,而非只問他們「選穿哪位設計師的禮服」。

入圍名單有哪些

不同於奧斯卡金像獎,金球獎的電影獎項分為「劇情類」和「音樂或喜劇類」。在劇情類方面,與「法貝爾曼」爭奪最佳影片大獎的包括去年兩大賣座強片:湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)以及詹姆斯柯麥隆(James Cameron)執導的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)。

當然,同樣入圍的「TÁR塔爾」(Tár)以及「貓王艾維斯」(Elvis)也有可能爆冷獲獎。

而分別在「TÁR塔爾」和「貓王艾維斯」中表現精湛的凱特布蘭琪(Cate Blanchett)和奧斯汀巴特勒(Austin Butler)登上影后影帝的呼聲最高。

但以「我的鯨魚老爸」(The Whale)一片入圍劇情類最佳男主角獎的布蘭登費雪(Brendan Fraser)在先前指控好萊塢外籍記者協會前主席性侵後,確定不出席10日的盛會。

「捍衛戰士:獨行俠」製作人湯姆克魯斯2021年為抗議好萊塢外籍記者協會而歸還3座金球獎之後,同樣不太可能出席10日的頒獎典禮。

今年金球獎以「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)入圍8項最為風光,也是音樂或喜劇類最佳影片獎得獎的熱門作品,主角柯林法洛(Colin Farrell)有機會拿下這個類別的最佳男主角獎項。

而科幻片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)除了入圍音樂或喜劇類最佳影片獎,擔綱演出的楊紫瓊、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)以及關繼威也都希望能在演技獎殺出重圍,奪下肯定。