比鬼娃恰吉票房更強？恐怖片「窒友梅根」不看落伍

「窒友梅根」中的殺人娃娃充滿陰森、詭異的感覺。(圖:UIP提供)

殺人玩偶不只鬼娃恰吉,變成女生的票房威力更驚人!由恐怖片名導溫子仁製作的「窒友梅根 」「M3GAN」,除了成為北美觀眾的熱門話題,首映周末也出賣座大紅盤,3天賣破3020萬美元登上新片票房冠軍,僅次於超級巨片「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),溫子仁開心發表感謝文,也透露續集已在籌畫中。

「窒友梅根」描述具備高度人工智慧 、栩栩如生的玩具女娃,被設計成小孩子最好的玩伴和令家長最安心的盟友,卻不料產生變化,成了最可怕的殺手,讓人類陷入生命危險。溫子仁強調「梅根」和以往的殺人玩偶不同,也和同樣由他監製的「安娜貝爾」(Annabelle)不一樣:「安娜貝爾從來不會站起來到處趴趴走,因為我之前的娃娃電影 ,他們都沒有殺人,所以我要為新世代的觀眾做一部殺人玩偶的電影。」

「窒友梅根」在美國締造超乎預期的亮麗首映票房。(圖:UIP提供)

提到殺人玩偶,最著名的當然是「靈異入侵」(Child's Play)及其續集中的鬼娃恰吉,相較於被列為R級(17歲以下觀眾需成人陪同欣賞)的鬼娃系列,只有PG-13級的「窒友梅根」當然佔便宜不少,更有機會得到年輕觀眾的捧場,因此不但首映票房超乎預期,還已經是拍片成本的兩倍多,早就回收開始在賺錢,比起不少大成本卻未必賺錢的巨片都要划算。除了網友在爭論「梅根vs.恰吉」誰更威之外,該片的網路行銷也在炒「恰吉與梅根鬧不和」的趣味話題,讓「窒友梅根」的話題熱度大增。