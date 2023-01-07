「神鬼戰士2」真的要拍了 男主角是裘莉新緋聞對象？

羅素克洛不但因「神鬼戰士」登上奧斯卡影帝寶座，更成為影壇巨星。（取材自IMDb）

千禧年在全球各地賣出超過4億5700萬美元、隔年俞奧斯卡金像獎勇奪最佳影片、男主角等5座大獎的經典名作「神鬼戰士」，終於要拍攝續集，眾所矚目的主角人選，導演雷利史考特鎖定因主演迷你影集「正常人」崛起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾，正在洽談中。主演上一集而登上影帝寶座、成為天王巨星的羅素克洛，由於角色在劇終時已死去，還不知道續集中是否會回歸，或是以什麼樣的方式回歸。

保羅梅斯卡爾因「正常人」崛起，前途備受看好。（取材自IMDb）

「神鬼戰士」描述羅素克洛扮演的羅馬大將軍，受到心機皇帝瓦昆菲尼克斯的陷害，失去所有家人，自己也淪為競技場上的鬥士，最後靠著勇猛戰力復仇，雖然得以除掉暴君，也付出了生命的代價。續集據傳將以暴君的外甥為主角，講述當年差一點被舅舅害死、被大將軍拯救的男孩，成年後的遭遇，因而主角陣容應該有一番更新，羅素克洛就算會再出現也可能只是在回憶片段中。目前的羅素身型比昔日發福不少，如果要回歸，恐怕也得先努力甩肉，倒是扮演暴君姊姊的康妮尼爾森，再度回到續集的可能性很大。

20多年前「神鬼戰士」一舉捧紅羅素克洛，續集相中保羅梅斯卡爾也被視為他登上演藝圈Ａ咖大牌的重要機會，保羅在2020年推出的「正常人」中和女主角黛西艾德格瓊斯有正面全裸床戲，大膽表現迅速成為迷姐迷妹眼中的性感偶像，後續在「失去的女兒」等片則展現演技實力，早就是前途備受看好的當紅年輕小生。

羅素克洛（左）在新作「在前線乾杯」中，體型已和多年前大不相同，發福不少。（取材自IMDb）

近來他在倫敦演出舞台劇 「慾望街車」，被拍到下戲後與安琪莉娜裘莉 及她和布萊德彼特 所生的長女喜蘿晚餐約會，引發熱烈討論。有趣的是，布萊德彼特當年也是因為在雷利史考特執導的「末路狂花」展現性感帥氣而開始走紅，就不知雷利史考特是否也會是保羅演藝事業上的貴人？