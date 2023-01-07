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「神鬼戰士2」真的要拍了 男主角是裘莉新緋聞對象？

記者蘇詠智／即時報導
羅素克洛不但因「神鬼戰士」登上奧斯卡影帝寶座，更成為影壇巨星。（取材自IMDb）
羅素克洛不但因「神鬼戰士」登上奧斯卡影帝寶座，更成為影壇巨星。（取材自IMDb）

千禧年在全球各地賣出超過4億5700萬美元、隔年俞奧斯卡金像獎勇奪最佳影片、男主角等5座大獎的經典名作「神鬼戰士」，終於要拍攝續集，眾所矚目的主角人選，導演雷利史考特鎖定因主演迷你影集「正常人」崛起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾，正在洽談中。主演上一集而登上影帝寶座、成為天王巨星的羅素克洛，由於角色在劇終時已死去，還不知道續集中是否會回歸，或是以什麼樣的方式回歸。

保羅梅斯卡爾因「正常人」崛起，前途備受看好。（取材自IMDb）
保羅梅斯卡爾因「正常人」崛起，前途備受看好。（取材自IMDb）

「神鬼戰士」描述羅素克洛扮演的羅馬大將軍，受到心機皇帝瓦昆菲尼克斯的陷害，失去所有家人，自己也淪為競技場上的鬥士，最後靠著勇猛戰力復仇，雖然得以除掉暴君，也付出了生命的代價。續集據傳將以暴君的外甥為主角，講述當年差一點被舅舅害死、被大將軍拯救的男孩，成年後的遭遇，因而主角陣容應該有一番更新，羅素克洛就算會再出現也可能只是在回憶片段中。目前的羅素身型比昔日發福不少，如果要回歸，恐怕也得先努力甩肉，倒是扮演暴君姊姊的康妮尼爾森，再度回到續集的可能性很大。

20多年前「神鬼戰士」一舉捧紅羅素克洛，續集相中保羅梅斯卡爾也被視為他登上演藝圈Ａ咖大牌的重要機會，保羅在2020年推出的「正常人」中和女主角黛西艾德格瓊斯有正面全裸床戲，大膽表現迅速成為迷姐迷妹眼中的性感偶像，後續在「失去的女兒」等片則展現演技實力，早就是前途備受看好的當紅年輕小生。

羅素克洛（左）在新作「在前線乾杯」中，體型已和多年前大不相同，發福不少。（取材自...
羅素克洛（左）在新作「在前線乾杯」中，體型已和多年前大不相同，發福不少。（取材自IMDb）

近來他在倫敦演出舞台劇「慾望街車」，被拍到下戲後與安琪莉娜裘莉及她和布萊德彼特所生的長女喜蘿晚餐約會，引發熱烈討論。有趣的是，布萊德彼特當年也是因為在雷利史考特執導的「末路狂花」展現性感帥氣而開始走紅，就不知雷利史考特是否也會是保羅演藝事業上的貴人？

布萊德彼特 舞台劇 裘莉

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