阿湯哥輸了？「阿凡達2」上映才2周半登上年度第一

「阿凡達:水之道」才上映兩周多,全球除北美以外的總票房已經是年度冠軍。(取材自IMDbb)

才剛過去的2022年,湯姆克魯斯 (Tom Cruise)「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)從2022年5月下旬上映後就在全球各地大熱賣,稱霸了大半年,直到年底才有「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)足以挑戰其「年度票房冠軍」的位子。雖然「阿凡達:水之道」在2022年只上演不到3周、北美票房還不足以跟7億多美元的「捍衛戰士:獨行俠」相比,但在美國以外的地區,已經於2022年結束之前已總票房破8億美元、打敗「捍衛戰士:獨行俠」的7億7000萬美元,登上年度第一。

「阿凡達:水之道」不愧來勢洶洶,上映雖然晚,卻迅速累積出傲人票房,威力不容小覷。由於「捍衛戰士:獨行俠」未能在中國上映,「阿凡達:水之道」則在中國與北美同步推出,雖然票房難免受到疫情 變化的影響,還是有不錯的表現,讓「阿凡達:水之道」輕鬆在北美以外的地區賣座贏過「捍衛戰士:獨行俠」。