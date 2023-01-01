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阿湯哥輸了？「阿凡達2」上映才2周半登上年度第一

記者蘇詠智／即時報導
「阿凡達：水之道」才上映兩周多，全球除北美以外的總票房已經是年度冠軍。(取材自IMDbb)
「阿凡達：水之道」才上映兩周多，全球除北美以外的總票房已經是年度冠軍。(取材自IMDbb)

才剛過去的2022年，湯姆克魯斯(Tom Cruise)「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)從2022年5月下旬上映後就在全球各地大熱賣，稱霸了大半年，直到年底才有「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)足以挑戰其「年度票房冠軍」的位子。雖然「阿凡達：水之道」在2022年只上演不到3周、北美票房還不足以跟7億多美元的「捍衛戰士：獨行俠」相比，但在美國以外的地區，已經於2022年結束之前已總票房破8億美元、打敗「捍衛戰士：獨行俠」的7億7000萬美元，登上年度第一。

「阿凡達：水之道」不愧來勢洶洶，上映雖然晚，卻迅速累積出傲人票房，威力不容小覷。由於「捍衛戰士：獨行俠」未能在中國上映，「阿凡達：水之道」則在中國與北美同步推出，雖然票房難免受到疫情變化的影響，還是有不錯的表現，讓「阿凡達：水之道」輕鬆在北美以外的地區賣座贏過「捍衛戰士：獨行俠」。

至於在北美，兩部片碰到的檔期和氣候、疫情影響等條件都不同，目前「阿凡達：水之道」上映兩周多的總票房略高於「捍衛戰士：獨行俠」放映兩周多的表現，倘若「阿凡達：水之道」有類似「捍衛戰士：獨行俠」的強大後勁，就有機會取而代之、奪下全美年度賣座冠軍，目前各方都在高度關注這場跨進下一個年頭的票房第一之爭，會不會有新的變化。

「捍衛戰士：獨行俠」仍暫居北美加世界各地年度總票房第一，卻有可能被取代。(取材自...
「捍衛戰士：獨行俠」仍暫居北美加世界各地年度總票房第一，卻有可能被取代。(取材自IMDbb)

疫情 湯姆克魯斯

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