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「乳搖女神」亞歷珊卓妲妲里奧真的全脫 老公伸手幫擋

記者陳建嘉／即時報導
亞歷珊卓妲妲里奧有「乳搖女神」之稱。（取材自Instagram）
亞歷珊卓妲妲里奧有「乳搖女神」之稱。（取材自Instagram）

有「乳搖女神」之稱的好萊塢36歲性感女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario），時常展現好身材，她今年7月嫁給大17歲製片男友安德魯佛恩（Andrew Form），最近曬出「老公視角全裸辣照」，其中更有疑似老公用一根手指幫忙遮擋美臀，讓網友直呼超級性感。

亞歷珊卓妲妲里奧全身脫光，丈夫則伸手幫忙遮住臀部。（取材自Instagram）
亞歷珊卓妲妲里奧全身脫光，丈夫則伸手幫忙遮住臀部。（取材自Instagram）

亞歷珊卓妲妲里奧全身脫光。（取材自Instagram）
亞歷珊卓妲妲里奧全身脫光。（取材自Instagram）

亞歷珊卓妲妲里奧29日稍在個人Instagram上發文，表明目前正與老公度假，只見她一絲不掛的站在泳池中，大方秀出美背，性感的身材曲線也完美展現，短短4小時就辣暈130萬人，不過在拍下背部全裸的美照時，老公也伸出一根手指幫忙遮擋美臀，讓網友紛紛留言「羨慕她老公」、「我的女神太性感了」、「這位男子是多麼的幸運」、「兄弟！快把你的拇指收起來」、「邪惡的大拇指」、「我要移動那大拇指」。

亞歷珊卓妲妲里奧有「乳搖女神」之稱。（取材自Instagram）
亞歷珊卓妲妲里奧有「乳搖女神」之稱。（取材自Instagram）

亞歷珊卓妲妲里奧以「波西傑克森」電影走紅，原本是兒童電影，但是她的驚人好身材依舊包不住，再加上她以招牌電眼深植人心，傲人曲線被網友封為「乳搖女神」，今年她雖以「白蓮花大飯店」入圍艾美獎最佳迷你影集或電視電影女配角，可惜未能獲獎，但仍未損他的高人氣。

電影 艾美獎 入圍

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