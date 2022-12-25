「鋒迴路轉：抽絲剝繭」續集 熱情觀眾想找片中客串大牌

丹尼爾克雷格於「鋒迴路轉：抽絲剝繭」再度面對離奇懸案。（取材自IMDb）

大牌雲集的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery），3年前首集在全球各地賣破3億美元，頗獲好評，續集還在籌拍時Netflix就重金簽下第2、3集的獨家合約，該系列因此從大銀幕大片，變成小螢幕的巨作。

「鋒迴路轉：抽絲剝繭」再度由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）扮演神探白朗，這一回和一群在各界有重量級地位的人物，一起受邀到希臘小島上參加神秘富豪舉辦的奢華度假之旅，過程中卻有人遭到謀害，最後的真相卻與昔日恩怨有關。

艾德華諾頓（Edward Norton）扮演的任性又愛異想天開的富豪，被認為是嘲諷特斯拉 創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk），為觀眾製造不少觀影的樂趣，其他主演的知名演員還包括凱特 哈德森（Kate Hudson）、凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）、戴夫巴蒂斯塔（Dave Batista）等，黑人女星賈奈兒夢內（Janelle Monáe）的戲分重、角色也關鍵，獲得不少影評人獎的最佳女配角提名，片子本身和丹尼爾克雷格也入圍了本屆金球獎最佳音樂或喜劇影片、男主角獎。

有趣的是，片中眾人想查出命案真相，觀眾看片卻只想找出一堆客串大牌到底在哪裡，原來導演 雷恩強生（Rian Johnson）上一集拍出口碑，眾多紅星都想來續集玩一玩，這些「隱藏版」卡司包括伊森霍克（Ethan Hawke）、休葛蘭（Hugh Grant）、約瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）、籃壇傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、網壇紅星（Serena Williams）、樂壇大咖馬友友以及主演「推理女神探」（Murder, She Wrote）著名的資深英國女星安琪拉蘭絲柏莉（Angela Lansbury）等， 公認最不容易發現的是約瑟夫高登李維，原來他只獻聲而未現身，負責錄製富豪家鬧鐘的聲音。

克里斯伊凡在「鋒迴路轉」炒熱白毛衣的話題與銷量。（取材自IMDb）

至於靈魂人物丹尼爾克雷格，坦言至今仍想不透為何上一集由克里斯伊凡穿在身上的白色毛衣會大紅，甚至成了片中最引起討論的焦點之一、造成熱銷，他打趣道：「大家討論那麼兇，好像克里斯伊凡脫光光了，或是他下半身脫光、只有上半身穿了件毛衣，拜托，他不過就是穿了件毛衣嘛。」白朗的性向在續集中也有揭露，客串演他另一半的巨星，肯定會讓觀眾驚喜。