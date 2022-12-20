湯姆克魯斯挑戰最高難度「任務」 練跳傘超過500次

湯姆克魯斯（右）和海利艾特沃在「不可能的任務：致命清算 第一章」聯手合作。（取材自IMDb）

今夏以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）締造從影以來最佳票房成績的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），明年將推出的巨片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）更加受到觀眾期待。該片標榜有影史最高難度、最浩大的特技場面，只見湯姆克魯斯在挪威騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘；要完成這場戲，他需要先花一年的時間接受定點跳傘訓練，還有很多跳傘技巧和空中滑翔動作。

定點跳傘教練表示，阿湯哥 實在是太強大了，只要教他做什麼，馬上就學得會，他的空間感知能力是自己見過最強的人。湯姆透過大量訓練自由落體的穩定度，跟著定點跳傘教練在空中滑翔，不斷地練習再練習跳傘，就更能控制降落傘。

下一項訓練是騎越野摩托車狂飆，拍攝團隊搭建了一條摩托車跑道，讓阿湯哥練習騎摩托車狂飆，才能夠輕易跳躍25米高，他必須練到最好，才不會錯過正確位置。

湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」再度超越特技難度極限。（取材自IMDb）

導演克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）表示，執行特技動作只是一個技術性挑戰，另一個是放置攝影 機捕捉的動作，找到合適的鏡頭、架設平台、攝影規格。兩年前沒有這款攝影機，攝影機必須在湯姆克魯斯前面，越靠近他越好，感覺像是飛越鏡頭上方，這得要不斷不斷地重複訓練和排練每個小細節；他們每天要跳傘30次，跳了超過500次，摩托車跳躍也達1萬3000次。

為了讓湯姆克魯斯能夠模擬跳躍動作，拍攝團隊在英國的採石場搭建跳台坡道，採石場擺滿紙箱用來承接摩托車，用不同角度打造虛擬跳台坡道，精準計算他應該跳躍的弧度，必須能夠固定地預測他在三度空間中的位置。湯姆克魯斯身上有一片GPS晶片，紀錄每一次跳躍，加上他飆車的速度，以及當時是逆風或是側風，經過多次的測試，就能得到一致的數據。

阿湯哥說：「特技關鍵是每一次都能達到某個速度，沒有車速表，只能靠引擎聲和感覺，當我放開摩托車，就利用迎面而來的風，再縮住胸部，就能讓我往上飛躍。」

麥奎瑞說：「這是影史最龐大的特技動作，湯姆騎一台摩托車衝下懸崖，這絕對是我們嘗試過最危險的特技動作，只有一件事讓我更害怕，那就是下一集計畫要做的特技動作。」