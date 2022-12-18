好萊塢還沒原諒威爾史密斯 湯姆克魯斯不回合作邀約

威爾史密斯（左）曾與湯姆克魯斯有不錯的互動，算得上是業界朋友。（路透資料照片）

威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮上的驚天掌摑，至今已快9個月；這段時間他低調反省，並表示在接受心理諮詢，卻似乎還沒得到各方完全原諒。他近日推出的新片「自由路上」（Emancipation）本來被看好進軍奧斯卡，但近日公布金球獎、評論家選擇等大獎的入圍名單，這部片都不見蹤影。

根據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，過去與威爾互動不錯的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），就是好萊塢業界深諳明哲保身之道的代表。自從威爾當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock）後，湯姆克魯斯就和他保持距離，不回應威爾提出的合作邀約。

也不能怪湯姆克魯斯現實，威爾這件事鬧得太大，本來的高人氣跌至谷底，負面影響如此之大，阿湯哥當然要聰明點，免得讓自己受到波及。

也有人替湯姆克魯斯辯解，表示他自從常駐英國拍攝「不可能的任務：致命清算」（Mission: Impossible – Dead Reckoning）上下部曲，就愛上當地的生活，對於回到好萊塢那種五光十色的日子有點厭倦，所以不是只和威爾史密斯疏遠。