「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）

經典節目「艾倫秀」播出長達19年，即便已畫上句點仍讓許多人難忘，在節目中擔任客座DJ的史蒂芬伯斯13日被洛杉磯 警方發現，身上有似乎是自己造成的槍傷，驗屍官隨後證實是自殺，享年40歲，史蒂芬的妻子也證實此事，「我懷著最沉重的心情告訴大家，我的丈夫史蒂芬已經離開了我們」，並說他離家時沒有開車，當時就覺得不太對勁，連忙報警仍無法阻止憾事。

「TMZ」報導指出，洛杉磯警局發言人表示，警方13日上午接獲報案電話，指出1名男子在旅館 內輕生，隨後才證明是史蒂芬，他的遺孀艾莉森感傷表示「史蒂芬的光芒點亮他踏入的每一個房間。他把家庭、朋友和社區看得比一切都重要…他是我們家庭的支柱，最好的丈夫和父親，也是他粉絲的榜樣。」

史蒂芬曾於2014年加入「艾倫秀」，是固定班底，一路到今年5月停播才離開，主持人艾倫狄珍妮與他感情甚篤，也在IG上傳一張她和鮑斯相擁的照片，並寫道：「我心碎了。tWitch（史帝芬的綽號）散發出純粹的愛與光芒，他是我的家人，我全心全意地愛著他。我會懷念他。」