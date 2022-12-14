我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

眾分析師怎麼看Fed？維持鷹派基調 把市場雞尾酒盆端走

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

記者陳建嘉／即時報導
艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）
艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）

經典節目「艾倫秀」播出長達19年，即便已畫上句點仍讓許多人難忘，在節目中擔任客座DJ的史蒂芬伯斯13日被洛杉磯警方發現，身上有似乎是自己造成的槍傷，驗屍官隨後證實是自殺，享年40歲，史蒂芬的妻子也證實此事，「我懷著最沉重的心情告訴大家，我的丈夫史蒂芬已經離開了我們」，並說他離家時沒有開車，當時就覺得不太對勁，連忙報警仍無法阻止憾事。

「TMZ」報導指出，洛杉磯警局發言人表示，警方13日上午接獲報案電話，指出1名男子在旅館內輕生，隨後才證明是史蒂芬，他的遺孀艾莉森感傷表示「史蒂芬的光芒點亮他踏入的每一個房間。他把家庭、朋友和社區看得比一切都重要…他是我們家庭的支柱，最好的丈夫和父親，也是他粉絲的榜樣。」

史蒂芬曾於2014年加入「艾倫秀」，是固定班底，一路到今年5月停播才離開，主持人艾倫狄珍妮與他感情甚篤，也在IG上傳一張她和鮑斯相擁的照片，並寫道：「我心碎了。tWitch（史帝芬的綽號）散發出純粹的愛與光芒，他是我的家人，我全心全意地愛著他。我會懷念他。」

史蒂芬不僅是知名DJ，也曾參加過舞蹈選秀節目「舞林爭霸」，並參演「舞力全開」（Step Up）系列電影和「舞力麥克：尺度極限XXL」，身兼多職，非常才華洋溢，離世消息一出讓眾人極為不捨。

艾莉森(左)與史蒂芬才剛結婚沒多久。（取材自Instagram）
艾莉森(左)與史蒂芬才剛結婚沒多久。（取材自Instagram）
史蒂芬(左)在「艾倫秀」擔任客座DJ。圖／摘自IG
史蒂芬(左)在「艾倫秀」擔任客座DJ。圖／摘自IG

洛杉磯 電影 旅館

上一則

林志穎鈦合金手臂打11支骨釘 工作室曝天冷右手會僵硬

延伸閱讀

台留學生車禍亡 5萬懸賞肇事者

台留學生車禍亡 5萬懸賞肇事者
合法永久居民 別怕公共負擔審核

合法永久居民 別怕公共負擔審核
元宇宙國際時尚旅遊大賽 南加州閃亮登場

元宇宙國際時尚旅遊大賽 南加州閃亮登場
江味農免費金剛經講堂 12/17上午由李秉信主講

江味農免費金剛經講堂 12/17上午由李秉信主講

熱門新聞

伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
李雲迪。圖／摘自微博

李雲迪北京嫖娼消失1年 首度現身吐4字心聲

2022-12-07 11:55
42歲柳岩曾被問及令人尷尬的問題。（取材自微博）

42歲E奶最性感主播 單身被問「生理需求」這樣解決

2022-12-09 02:28
林青霞分享書寫過程。(記者沈昱嘉／攝影)

林青霞罕提婚姻 丈夫邢李㷧為了娶她「付出最大代價」

2022-12-08 08:33
克里斯漢斯沃挑戰極地海泳，原本的傲人體格差點永久縮水。圖／摘自IG

「雷神索爾」最危險職業災害 差點「縮陽」回不來？

2022-12-10 12:39

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃