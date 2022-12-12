溫絲蕾演「蘿絲」25年後 為「阿凡達2」再下海

凱特溫絲蕾是「阿凡達：水之道」重量級卡司之一。(美聯社)

整整25年前的此時，凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）與名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）共創「鐵達尼號」（Titanic）熱賣狂潮，全球各地大轟動，四分之一世紀後的現在，兩人又再度於「阿凡達：水之道」（Avatar:The Way of Water）攜手，票房深受矚目。比較前後兩次的經驗，凱特坦言：「拍『阿凡達：水之道』舒服多了！」

雖然在「鐵達尼號」與「阿凡達：水之道」，凱特溫絲蕾常都要泡在水裡，然而前者她飾演百年前的千金小姐蘿絲，除了要穿上馬甲等厚重服裝，還要戴帽子、項鍊等等，形容：「每次下水都是一片混亂，沒有一次能照著預期進行。」

不過「阿凡達：水之道」的拍攝過程，劇組對於水的掌握更勝25年前，因此能有更完美的演出。雖然大家看似體力上的要求很嚴苛，可是凱特認為整體的氣氛，比拍「鐵達尼號」輕鬆不少。

另一大轉變，是她和詹姆斯卡麥隆間的合作氣氛，當年凱特雖是新秀卻很有想法，詹姆斯卡麥隆則是人人敬畏的「片場暴君」，針鋒相對場面不時出現。過了20多年，兩人都各自有成長，找到更融洽的共事方式。

凱特溫絲蕾在「阿凡達：水之道」中變身為納美人。（圖：迪士尼提供）

片中凱特飾演生活在水鄉澤國的部落王后，身懷六甲也能拿著武器上戰場。「動態捕捉」表演雖然對她是頭一遭，卻沒有太多不適應。提到媒體標榜她「再創電影 裡水中閉氣時間長度紀錄」，她笑言：「我很自豪，我都40好幾了，又是3個孩子的媽，還能通過這種體力大考驗，真的很驕傲。」