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「歡樂酒店」女星克絲汀艾莉 71歲癌逝

中央社洛杉磯5日即時報導
女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為2015年克絲汀艾莉出席HBO影集「女孩我最大」（Girls）首映會的資料照片。（美聯社）
女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為2015年克絲汀艾莉出席HBO影集「女孩我最大」（Girls）首映會的資料照片。（美聯社）

曾以電視影集「歡樂酒店」（Cheers）勇奪艾美獎，並演出過「看誰在說話」（Look Who's Talking）等電影的美國女星克絲汀艾莉（Kirstie Alley）今天過世，享壽71歲。

美聯社報導，克絲汀艾莉的子女在社群網站推特（Twitter）表示，母親是因最近剛診斷出的癌症不幸過世。

她的子女在聲明中說：「她是演藝圈代表性人物，更是一位了不起的母親及祖母。」

女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為2019年克絲汀艾莉出席電影「頭號粉絲」...
女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為2019年克絲汀艾莉出席電影「頭號粉絲」（The Fanatic）首映會的資料照片。（美聯社）

克絲汀艾莉於1987至1993年遞補女星莎莉朗（Shelley Long）擔任「歡樂酒店」主人翁，並於1991年勇奪艾美獎肯定。

「歡樂酒店」下檔後，克絲汀艾莉於1997至2000年演出電視影集「內衣皇后」（Veronica's Closet），1998年入圍更多的艾美獎和金球獎。

女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為1988年克絲汀艾莉（前排右二）與影集「...
女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為1988年克絲汀艾莉（前排右二）與影集「歡樂酒店」（Cheers）劇組的合影。（美聯社）

1989年喜劇片「看誰在說話」讓她演藝生涯更上一層樓。這部由克絲汀艾莉、約翰屈伏塔（John Travolta）幕前演出的電影，搭配布魯斯威利（Bruce Willis）幕後聲音演出，讓觀眾「聽聽」新生兒的小腦袋瓜在想些什麼。

約翰屈伏塔在照片分享平台Instagram貼文向克絲汀艾莉致敬說：「克絲汀是我人生中有過最特殊情誼的人之一。我愛妳，克絲汀，我知道我們還會再相見。」

女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為1991年克絲汀艾莉獲得「全美民選獎」電...
女星克絲汀艾莉5日過世，享壽71歲。圖為1991年克絲汀艾莉獲得「全美民選獎」電視類最受喜愛女表演者獎的資料照片。（美聯社）

艾美獎 電影 社群網站

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