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「黑豹2」票房亮眼 蟬聯4周北美冠軍

​​娛樂新聞組／綜合報導​
漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。（美聯社）
漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。（美聯社）

北美院線聯盟4日表示，「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther:Wakanda Foreve）周末票房估1760萬美元，收入雖下滑，但仍連續第4周蟬聯北美票房之冠。

中央社引述法新社報導，由迪士尼和漫威出品的「黑豹2：瓦干達萬歲」，在2日到4日的周末票房進帳近4600萬美元。儘管本周業績下降，但在美國國內已累積到3.937億美元的亮眼成績，超過海外票房的3.39億美元。

環球影業新推出的假日檔「暴戾夜」（Violent Night）以1330萬美元位居周末票房第2。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」負責人葛羅斯表示，對一部動作喜劇而言，這是相當不錯的開映成績。

美國動畫奇幻冒險電影奇異冒險」（StrangeWorld）收穫逾400萬美元票房居第3。

第4名是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜劇電影「五星饗魘」（The Menu），收入360萬美元。

第5名的是索尼的「決戰38度線」（Devotion），進帳280萬美元，這是一部戰爭動作片，講述韓戰期間兩名美國戰鬥機飛行員之間的兄弟情誼。

排名第6至第10的作品依序為：「聽到鐘聲」（IHeard the Bells，暫譯）收入180萬美元、「黑亞當」（Black Adam）170萬美元、「法貝爾曼」（TheFabelmans）130萬美元、「骨肉的總和」（Bones andAll）120萬美元、「幸福入場券」（Ticket toParadise）85萬美元。

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