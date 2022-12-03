李奧納多、陶比麥奎爾參加遊艇趴 辣模陪玩

李奧納多狄卡皮歐（右）和陶比麥奎爾（左）近日被拍到在邁阿密出席瑞士富豪的遊艇派對。（歐新社資料照片）

好萊塢 男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的生活是全球無數男性的夢想，他近日被拍到在邁阿密出席瑞士億萬富豪歐內斯托伯特瑞利（Ernesto Bertarelli）的超豪華遊艇派對，不僅遊艇本身的造價超過1.5億美元，出席賓客名流雲集，現場更有百餘位美豔辣模，宛如身在男人的天堂。

過往李奧納多出席的派對，總是少不了美女，他曾經被拍到一次和20多位模特兒出海開趴，這一次陣仗更驚人，現場目擊者如此形容：「這輩子沒見過那麼多模特兒集結，百餘人沒有一個長相平凡，全都美豔性感，其中一群女孩更穿著超清涼透視裝，衣服裡面完全沒內衣，啥都看得一清二楚。」

這麼香豔刺激的場合，果然只有富商巨賈能擺得出來，而現場冠蓋雲集，除了李奧納多和他的超級好兄弟陶比麥奎爾（Tobey Maguire）之外，尚有網球名將威廉 絲（Williams）姊妹等，大夥兒從午夜之後狂歡到清晨5點才解散，極樂大半夜。

雖然是出席如此有聲有色的派對，李奧納多的裝扮卻低調異常，一身黑衣黑褲，還刻意壓低帽子、戴上口罩 ，幾乎看不到他的臉，仿如蒙面俠現身，和沒戴口罩、不介意露出臉的陶比明顯成為對比。而他雖然和歐內斯托在派對上聊了海洋環保的話題，卻被諷刺開這種遊艇派對，其實碳排放造成的傷害更大。