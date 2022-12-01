再談掌摑事件 威爾飆淚：不是我想成為的人

威爾史密斯(左)上「今日秀」暢談奧斯卡典禮掌摑事件，講到激動處一度落淚。(視頻截圖)

好萊塢 影星威爾史密斯 (Will Smith)今年初在奧斯卡頒獎典禮上，因不滿頒獎人克里斯洛克(Chris Rock)嘲諷妻子潔達(Jada Smith)，憤而上台打了對方一巴掌，引起軒然大波，奧斯卡主辦單位立刻懲處，不僅開除他的會員身分，十年內也不得出席相關活動。

威爾近期為了宣傳新片屢上節目，重提此事時一度落淚，「那不是我想成為的人」。

威爾為宣傳新片「自由路上」(Emancipation)，在「每日秀」(TheDaily Show)接受主持人崔佛諾亞(Trevor Noah)訪問，重提8個月前的掌摑事件，他說被一時憤怒驅動，做了不當行為，深深對外界感到抱歉，「我失控了，你們明白吧？我那天晚上經歷了一些事情，但這完全無法合理化我的所作所為。」他更形容當下的情緒，就像是一個小男孩看到父親毆打母親，「那一瞬間所有情緒都衝上來」。

威爾也分享與姪子的對話，他說最近家族聚會，9歲姪子握著奧斯卡獎 座，問他為何要打人？他瞬間百感交集，激動落淚「這真的太慘了」。

威爾強調願意接受外界任何懲罰，也說與克里斯是朋友，事後也努力改善尷尬關係，「我知很多黑人聚在一起討論，他們想知道到底發生什麼事？最後他們的反應都認為，我應該被關進大牢。」接下來就等時間修復一切。