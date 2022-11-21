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安德魯加菲好忙 傳曖昧「沼澤謀殺」、「柏捷頓」雙女

記者蘇詠智／綜合報導
安德魯加菲又被傳與女星搞曖昧，且一個晚上就有兩位。（美聯社資料照片）
安德魯加菲又被傳與女星搞曖昧，且一個晚上就有兩位。（美聯社資料照片）

39歲的第2代電影版「蜘蛛人」（Spider-Man）安德魯加菲（Andrew Garfield），一直沒有走入婚姻，卻始終在約會市場上大受歡迎。

今年上半年他被傳和模特兒女友艾莉莎米勒（Marisa Miller）因各自忙於工作而分手，隔沒多久艾莉莎就發布彼此逗趣合照似在澄清傳聞，不料近日安德魯出席「GQ」雜誌年度風雲男性頒獎典禮，被發現與兩位年輕當紅英國女星曖昧，確認他和艾莉莎的那一段真的已成過去，倒是新的正牌女友是哪位，恐怕還得再多點時間態勢才會明朗。

安德魯加菲過往最著名的緋聞就是和合演「蜘蛛人」系列影片的艾瑪史東（Emma Stone）假戲真做，艾瑪現在已為人妻母，安德魯還在情海打滾，不過他條件一流，仰慕他的年輕後輩還不少，光是「GQ」雜誌年度風雲男性頒獎典禮上，「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing）女主角黛西艾德加瓊斯（Daisy Edgar-Jones）、「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）菲比戴妮佛（Phoebe Dynevor）都跟他打得火熱，頗為來電。

他先是與黛西熱舞，距離愈跳愈近，之後又和菲比相談甚歡，黛西和菲比都是這幾年在英倫演藝圈大為走紅的青春女星，沒人想到她們會一起成為安德魯加菲的緋聞對象。

不過黛西與菲比，安德魯似乎對後者真正感到興趣，自從頒獎晚會之後，兩人被傳又私下聯絡，甚至已經被稱是「開始約會」，然而安德魯過往的戀情壽命都不特別長，菲比也不一定能將他套牢。

緋聞 蜘蛛人 電影

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