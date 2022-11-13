我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

「絕命律師」6年艾美獎46項落榜 編劇赴台吐難過心聲

記者黃保慧／即時報導
彼得古爾德提到工作生涯最開心的一天，就是把「絕命律師」最後一集給主角，看到對方很開心。（圖：金馬執委會提供）
彼得古爾德提到工作生涯最開心的一天，就是把「絕命律師」最後一集給主角，看到對方很開心。（圖：金馬執委會提供）

影集「絕命毒師」（Breaking Bad）、「絕命律師」（Better Call Saul）編劇彼得古爾德（Peter Gould）受邀來台擔任金馬大師課講師，課程已在12日圓滿落幕，13日接受台灣媒體訪問時，對於「絕命律師」連續六年艾美獎（Emmy Award）落榜，他表示，「當然我是非常難過，當然希望獎座越多越好，尤其是我希望演員們得到應有的肯定，因為我覺得這部戲的演員非常出色，他們值得非常多的獎座，除此之外工作人員也是。」

從「絕命毒師」衍生出來的劇「絕命律師」深受「絕命」系列粉絲熱愛，不過「絕命律師」卻未在獎項中獲得青睞，至今六季共在艾美獎入圍46項卻從未得獎的紀錄，對此編劇彼得古爾德雖然感到難過，但是最後一季還可以報名年艾美獎，他有信心地說：「還有一次機會，還有一次明年的艾美獎，我覺得不管怎樣，最大獎賞就是全世界有這麼多觀眾在看，這是作為拍攝此部劇最好的獎勵。」

彼得古爾德也在創作「絕命律師」結局中獲得快樂，他透露結局一開始蠻難決定，「一方面在劇情是滿足大家的，另外一方面希望盡可能真誠，真誠是指能夠忠於呈現我們的宇宙，所以其實花了蠻多的時間在想結尾要怎麼收。」而最後塑造的影像感讓他感覺非常正確，他也提到因為主角巴布奧登科克（Bob Odenkirk）本身也是電視節目「周六夜現場」的劇作家，但他非常尊重編劇，他會保持專業距離，不干涉劇本，而是專注此刻表演部分，所以彼得古爾德說：「創作這麼多年間，把最後一集劇本交給他看，我很緊張他看完有什麼感覺，結果他很喜歡這結尾，說感覺是對的，這是我創作生涯最開心的一天。」

他提到「絕命」系列所有寫出來的角色，自己都能感同身受跟認同，不過因為自己曾是大學教授，所以對在「絕命毒師」裡是高中化學老師的主角華特懷特（Walter White）更有感，笑說：「他為了家庭的愛因此多了責任跟義務，還有他很需要錢的部分。」另一個角色也非常有共感的是，「絕命律師」主角索爾（Saul Goodman），「他是個特別的綜合體，一部分他很不真誠的感覺，但這部分是我害怕不想成為這樣的人，另外一部分，他也有無可救藥的浪漫，這部分我想我蠻能認同他這個部分。」

而在「毒師」、「律師」的兩個主角都讓影迷相當著迷，彼得古爾德透露塑造角色祕訣是「角色要有慾望」，「一個角色要有慾望、有他在乎的人，我問自己什麼情況下這個人會受傷、會痛苦，就可以呈現這個人的脆弱，進而讓觀眾產生同理心。」他以法國畫家雷諾瓦（Renoir）說過的名言：「Everybody has their reasons.（每個人都有他自己的理由）」，是他提筆時常常想起的一句話。

此外，他分享昨天與台灣影人交流的大師課過程，「問題都非常專業，顯然學員都是有挑選過的，因為他們幾乎都是電影工作者，就像是我的同事、同儕一般，我覺得好像在跟我同輩的人一起說話的感覺，過程有趣、刺激，覺得很驚喜。」讓他印象深刻的是，「蠻多人看過我的劇集，這件事對我來講是很滿足的事情，竟在這麼遠的地方引起這麼大興趣，這讓我感到很驕傲。」

艾美獎 入圍 電影

上一則

「冬季戀歌」裴勇俊驚傳退休 「百億身家」移居夏威夷

下一則

萬芳延883天開唱 1.1萬人被療癒了

延伸閱讀

張永祥典藏劇本 贈大學圖書館

張永祥典藏劇本 贈大學圖書館
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技

全新 TELLURIDE X-PRO 亮相艾美獎頒獎典禮　展示了更出眾的造型和增強後的科技
艾美獎插曲…「長矛射向觀眾席」 蜘蛛人飛撲救了他的命

艾美獎插曲…「長矛射向觀眾席」 蜘蛛人飛撲救了他的命

熱門新聞

張柏芝。(取材自微博)

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

2022-11-04 07:57
安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
林青霞榮登金馬獎影后，當晚的性感禮服卻差點上演走光風暴。（本報資料照片）

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

2022-11-05 02:50
楊冪在新戲中騎重機。(圖：LINE TV提供)

楊冪「謝謝你醫生」開播就被求婚 劇本看1次哭1次

2022-11-05 08:03
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
亞倫卡特5日上午被發現在加州蘭開斯特家中的浴缸溺斃，得年34歲。（取材自推特）

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

2022-11-05 21:12

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票