「絕命律師」6年艾美獎46項落榜 編劇赴台吐難過心聲

彼得古爾德提到工作生涯最開心的一天，就是把「絕命律師」最後一集給主角，看到對方很開心。（圖：金馬執委會提供）

影集「絕命毒師」（Breaking Bad）、「絕命律師」（Better Call Saul）編劇彼得古爾德（Peter Gould）受邀來台擔任金馬大師課講師，課程已在12日圓滿落幕，13日接受台灣媒體訪問時，對於「絕命律師」連續六年艾美獎 （Emmy Award）落榜，他表示，「當然我是非常難過，當然希望獎座越多越好，尤其是我希望演員們得到應有的肯定，因為我覺得這部戲的演員非常出色，他們值得非常多的獎座，除此之外工作人員也是。」

從「絕命毒師」衍生出來的劇「絕命律師」深受「絕命」系列粉絲熱愛，不過「絕命律師」卻未在獎項中獲得青睞，至今六季共在艾美獎入圍 46項卻從未得獎的紀錄，對此編劇彼得古爾德雖然感到難過，但是最後一季還可以報名年艾美獎，他有信心地說：「還有一次機會，還有一次明年的艾美獎，我覺得不管怎樣，最大獎賞就是全世界有這麼多觀眾在看，這是作為拍攝此部劇最好的獎勵。」

彼得古爾德也在創作「絕命律師」結局中獲得快樂，他透露結局一開始蠻難決定，「一方面在劇情是滿足大家的，另外一方面希望盡可能真誠，真誠是指能夠忠於呈現我們的宇宙，所以其實花了蠻多的時間在想結尾要怎麼收。」而最後塑造的影像感讓他感覺非常正確，他也提到因為主角巴布奧登科克（Bob Odenkirk）本身也是電視節目「周六夜現場」的劇作家，但他非常尊重編劇，他會保持專業距離，不干涉劇本，而是專注此刻表演部分，所以彼得古爾德說：「創作這麼多年間，把最後一集劇本交給他看，我很緊張他看完有什麼感覺，結果他很喜歡這結尾，說感覺是對的，這是我創作生涯最開心的一天。」

他提到「絕命」系列所有寫出來的角色，自己都能感同身受跟認同，不過因為自己曾是大學教授，所以對在「絕命毒師」裡是高中化學老師的主角華特懷特（Walter White）更有感，笑說：「他為了家庭的愛因此多了責任跟義務，還有他很需要錢的部分。」另一個角色也非常有共感的是，「絕命律師」主角索爾（Saul Goodman），「他是個特別的綜合體，一部分他很不真誠的感覺，但這部分是我害怕不想成為這樣的人，另外一部分，他也有無可救藥的浪漫，這部分我想我蠻能認同他這個部分。」

而在「毒師」、「律師」的兩個主角都讓影迷相當著迷，彼得古爾德透露塑造角色祕訣是「角色要有慾望」，「一個角色要有慾望、有他在乎的人，我問自己什麼情況下這個人會受傷、會痛苦，就可以呈現這個人的脆弱，進而讓觀眾產生同理心。」他以法國畫家雷諾瓦（Renoir）說過的名言：「Everybody has their reasons.（每個人都有他自己的理由）」，是他提筆時常常想起的一句話。

此外，他分享昨天與台灣影人交流的大師課過程，「問題都非常專業，顯然學員都是有挑選過的，因為他們幾乎都是電影 工作者，就像是我的同事、同儕一般，我覺得好像在跟我同輩的人一起說話的感覺，過程有趣、刺激，覺得很驚喜。」讓他印象深刻的是，「蠻多人看過我的劇集，這件事對我來講是很滿足的事情，竟在這麼遠的地方引起這麼大興趣，這讓我感到很驕傲。」