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祕戀一年 克里斯伊凡約會艾芭被狗仔拍到

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯伊凡未公開承認新戀情，卻被狗仔攝影拍到約會實況。（路透資料照片）
克里斯伊凡未公開承認新戀情，卻被狗仔攝影拍到約會實況。（路透資料照片）

才剛獲「時人」封為「全球最性感男人」的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），過去大半年來被傳和主演Netflix影集「修女戰士」（Warrior Nun）的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）交往，彼此卻都沒有承認。不過日前手牽手同遊紐約中央公園，被狗仔拍到，戀情似乎很難再隱瞞。

艾芭巴普蒂斯塔是正在走紅的葡萄牙女星。（取材自Instagram）
艾芭巴普蒂斯塔是正在走紅的葡萄牙女星。（取材自Instagram）

41歲的克里斯伊凡，之前在漫威英雄片扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，英勇正直的形象大受歡迎。雖然目前「美國隊長」已經交棒給「獵鷹」（Falcon）安東尼麥奇（Anthony Mackie），克里斯仍是全球知名紅星，粉絲當然很關心他的感情世界，他也一直表示願意結婚生子，只在等待真命天女出現。

他對感情愈低調，愈激起網友「蒐證破案」的興趣，今年2月他疑似在艾芭的家鄉附近用IG分享影片，立刻引發討論，艾芭從此變成他最新一任緋聞女友，但因兩人皆未承認，話題逐漸冷卻。之前萬聖節，艾芭的媽媽又被抓到社群網站上的頭像照片，剛巧和他發布的萬聖節南瓜圖是同一張，緋聞再度發燒。

這兩天克里斯榮登「全球最性感男人」成為各方關注的焦點，他卻真的被狗仔拍到與艾芭約會的鐵證，儘管兩人發現狗仔偷拍立刻鬆手、各自走去目的地，還是無法防堵牽手的照片曝光，而「時人」稱他們已交往一年多，都見過對方家長，克里斯對於小自己16歲的艾芭頗為認真，沉浸在熱戀的喜悅中。

萬聖節 緋聞 社群網站

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