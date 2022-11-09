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為移植的腎臟取綽號 席琳娜撇捐腎好友挨轟

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜為自己移植來的腎臟取了特別的綽號。（歐新社）
席琳娜為自己移植來的腎臟取了特別的綽號。（歐新社）

近期和捐腎友人法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）陷入情誼低潮的席琳娜（Selena Gomez），飽受全身紅斑性狼瘡所苦，換腎只是救命手術的第一步，接下來還必須重新造口、另外接通新的腎臟之血液流通管道，才能讓它正常運作，席琳娜因此數度入院動手術，身心都受到煎熬。

不過她還是苦中作樂，透露把這顆移植來的腎臟取綽號為佛瑞德，因為她很喜歡喜劇影集「Portlandia」，特別用男主角佛瑞德亞米森（Fred Armisen）的名字來稱呼，坦言：「我沒有告訴他，但我希望他發現這件事情，然後他就會這樣回應：『怪怪的喔。』」

席琳娜最近接受「滾石」雜誌訪問時，表示在業界唯一真正的朋友是泰勒絲（Taylor Swift），引起法蘭西亞的不悅，也遭到網友撻伐，認為她怎麼可以忘記法蘭西亞捐腎的救命大恩，不過兩人相識十多年，從小女生的時候就是朋友，一路上卻也經過高低起伏，被傳在捐腎後一年，就從好姐妹變成鬧意見的冤家，過了一陣子才和好。

法蘭西亞瑞莎捐腎給好友，彼此友誼卻沒能持久。（路透資料照片）
法蘭西亞瑞莎捐腎給好友，彼此友誼卻沒能持久。（路透資料照片）

對於法蘭西亞嘲諷她認為泰勒絲是業界唯一真正的朋友、還取消對她IG的追蹤，席琳娜回嗆：「很抱歉，我沒有把所有認識的人名字都說出來。」網友批評：「捐腎給妳的朋友可不只是『認識的人』吧？」到底她們之間發生過些什麼、以至於外界一度相當感動的姐妹情變成今天這樣，恐怕也只有當事人自己心裡最清楚。

佛瑞德亞米森不知道自己的名字變成腎臟的綽號。（路透資料照片）
佛瑞德亞米森不知道自己的名字變成腎臟的綽號。（路透資料照片）

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