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湯姆克魯斯 英女王生前最後巨星好友

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯的魅力強大，連英國皇室貴族也被征服。（路透資料照片）
湯姆克魯斯的魅力強大，連英國皇室貴族也被征服。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）這幾年都以英國為主要根據地，拍攝「不可能的任務：致命清算」（Mission:Impossible – Dead Reckoning）上下篇，自然與王室貴族們建立了良好的關係，其中一位王室好友，就是備受英國人民崇敬、才在9月上旬去世的伊莉莎白二世女王。

英國媒體報導，湯姆克魯斯過去就曾在電視訪問時坦言對女王充滿欽佩，認為她非常尊貴又有很強烈的熱忱，達到成就是歷史性的。既然他如此佩服女王，又是舉世皆知的好萊塢巨星，在女王歡度就位70周年的「白金禧」慶祝活動中，湯姆克魯斯就受邀成為演藝圈的嘉賓，果然引起熱烈話題。

伊莉莎白二世女王見過不少好萊塢巨星，也和其中一些人成了朋友。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王見過不少好萊塢巨星，也和其中一些人成了朋友。（路透資料照片）

可是女王因年事已高、行動不便，在活動中沒辦法親自出席，所以錯過了和阿湯面對面的機會，幕僚於是約了他到溫莎堡和女王見面，還一起享用上等好茶，兩人如預期相談甚歡，女王還邀他再來共進午餐，甚至特許他搭乘直升機在她的住所草皮上降落，可惜在兩人第二度約會之前，女王已經以96歲高齡去世。

好萊塢紅星通常會有影片在英國上映前，會舉辦皇家首映典禮，順便與王室貴族們打好關係，女王也曾見過不少超級巨星，然而湯姆克魯斯卻是她生命最後時光，交到的最後一位巨星朋友，意義格外不同。

湯姆克魯斯 英國 好萊塢

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