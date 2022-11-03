73歲雪歌妮薇佛扮少女 「阿凡達：水之道」返老還童

「阿凡達：水之道」是今年年底壓軸大片。（圖：迪士尼提供）

影史賣座電影 冠軍續集「阿凡達：水之道」（Avatar 2）發布最新預告，由73歲的「異形女王」雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）飾演的納美人少女Kiri最為搶戲，她似乎和納美人崇拜的生命之樹有連結，還說可以聽到「她」強而有力的心跳。

雪歌妮薇佛飾演的少女Kiri是「阿凡達：水之道」重要角色之一。（圖：迪士尼提供）

電影時空設定在首集超過十年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

除了重返美不勝收的潘朵拉星球，片中一大重點仍然在人類與納美人的戰爭，其他種族不願介入，還怪罪傑克引來戰爭、將他們視為流放族。本集主題聚焦的「水之道」則強調「連結著萬物，從出生前到死後」，加入的家人議題則為電影增添不少變數。

該片繼續由每次出手都勢在破影史紀錄的詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導，他與從「鐵達尼號」（Titanic）以來合作長達25年的製片強藍道再度攜手，並加入「世界大戰」編劇喬許弗萊德曼（Josh Friedman）聯合編劇，還有「鐵達尼號」奧斯卡得主攝影 師羅素卡本特，一同挑戰大量革新的水中攝影。

主要演員包括「傑克」山姆沃辛頓（Sam Worthington）、「奈蒂莉」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、史蒂芬朗（Stephen Lang）等首集卡司，上一集飾演科學家的雪歌妮薇佛將以全新角色現身，還有楊紫瓊、凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）等人加入演出。