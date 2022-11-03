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粉絲多年來都弄錯？愛黛兒親自示範怎麼念「Adele」

編譯周辰陽／即時報導
英國歌后愛黛兒。(路透)
英國歌后愛黛兒。(路透)

英國獨立報與美國NBC晨間談話節目《TODAY》2日報導，英國歌后愛黛兒（Adele）日前出席一個活動的問答環節時，對於一位粉絲顯然「完美地」發出她名字的音感到很開心。

根據報導，當時是宣傳新歌MV《把酒人生》（I Drink Wine）的「跟愛黛兒的歡樂時光」（Happy Hour with Adele）問答環節，愛黛爾讚揚這位倫敦粉絲念出她名字的方式，「我喜歡，她完美地唸出我的名字。她來自什麼地方？恩菲爾德（Enfield）還哪邊？」

獨立報指出，這位以影像提問的女粉絲似乎是用北倫敦口音說出愛黛兒的名字。洛杉磯時報則引用一位Tiktok用戶的影片，稱愛黛兒的發音偏向「uh-dell」跟「Huh-Dale」，而不是「ah-dell」。

愛黛兒提到的恩菲爾德位於北倫敦，她就在當地出生，在附近的托特納姆（Tottenham）長大。愛黛兒向活動主持人、以「Benny Drama」在網路聞名的史基納（Benito Skinner）解釋，粉絲們通常用「uh-dell」念她的名字，但自己偏好在名字的尾端發點輕微的輕音（slight lilt），因此發音成「uh-dehwl」，這更符合她的北倫敦口音。

這一個小插曲立即引起社群媒體上的網友與評論家回應，有些人稱「真的大吃一驚」，有些人則爭論英國各地口音的細微差別，也有些人是完全不為所動，推文稱「我不會稱她為uhdale」。

來源：The Independent

英國 社群媒體 洛杉磯

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