重回擂台 麥可B喬丹「金牌拳手3」升格導演

席維斯史特龍(左)在「金牌拳手3」退居監製，雖沒演出，仍全力協助麥可B喬丹。（取材自Instagram）

麥可B喬丹 （Michael B. Jordan）重回拳擊擂台，推出賣座電影 續集「金牌拳手3」（Creed III），更首度擔任導演 ，演而優則導，日前出席全球線上發布會時，除了感謝首集導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）、「洛基」（Loki）席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的力挺，也提到當導演是一直想做的事，「我覺得時間到了」。

麥可B喬丹曾在「黑豹」（Black Panther）中，飾演最帥反派「齊爾蒙格」，也曾被美媒「時人」票選為2020年度最性感男人，演員事業正起飛，就決定當導演，他說早就做了多年準備，希望他多次扮演的「金牌拳手」的年輕拳王阿丹尼斯，可以有更多的故事描繪。

「我在片場長大，在業內超過20年，現在才開始做幕後工作，看到真實製作、訴說一個故事是如何發生的。」他表示，扮演兩次阿丹尼斯，已與角色一起生活了七、八年，「作為一個年輕的黑人，我有很多話要說，透過這些角色和故事與世界，來分享我的部分生活經歷。」

「金牌拳手」系列衍生自席維斯史特龍的「洛基」系列，這集宣告不只有熱血的拳擊，更會持續探討許多社會議題。