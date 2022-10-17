指查爾斯密謀逼母退位 「王冠」劇情被轟造謠

「王冠」第五季的查爾斯（右）和卡蜜拉並沒中止婚外情。（取材自Instagram）

Netflix 獲獎不斷的大戲「王冠」（The Crown），全新第5季下個月9日才要推出，已經未演先遭砲轟。由於第5季會挖開更多現任國王查爾斯還是王儲時，與前妻黛安娜、當時還是情人的現任妻子卡蜜拉等更多不堪內幕，本就被預期會讓王室人員看得七上八下，而伊麗莎白二世女王上個月才去世，「王冠」新一季馬上就有一段提到查爾斯想逼女王退位，被認為「在傷口上灑鹽」。

「王冠」第五季的黛安娜，已深陷痛苦的婚姻中。（取材自Instagram）

英國 每日郵報報導，「王冠」第5季不但要呈現黛安娜在BBC專訪中說出「婚姻裡有3個人」驚世名言、再次喚起外界「現任王后曾是毀人婚姻第三者」的醜陋往事，更有一集演到查爾斯與首相梅傑會談，密謀要逼母親退位。查爾斯當了70年的王儲，最後是在母親去世的情況下才繼位，連登基大典都還沒辦，就被揭露早已處心積慮想當王，教他面子如何掛得住？而梅傑此刻也沒有落井下時，稱「王冠」中的這段情節從來也沒發生過，此時這樣演真的是惡意造謠。

早在女王還在世時，「王冠」就是王室人員眼中的地雷，英國文化大臣前年曾要求Netflix播出前打上警語、告知觀眾內容並非事實，Netflix沒有照辦。現在王室才經過重大的變動，查爾斯的領導權威尚未樹立，「王冠」就推出對他殺傷力那麼強大的一堆情節，也難怪王室人員要在戲還未上時搶先出手攻擊，但亦有可能愈罵愈挑起觀眾的好奇心，反倒讓收視更熱烈。