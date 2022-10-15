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「哈利波特」善良巨人海格 72歲羅比寇特蘭病逝

記者蘇詠智／綜合報導
蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。（路透）
蘇格蘭男星羅比寇特蘭去世，享壽72歲。（路透）

曾參與「哈利波特」（Harry Potter）、「007」等系列影片的蘇格蘭男星羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）去世，享壽72歲。歐美媒體報導他近兩年都疾病纏身，經紀人證實他已於蘇格蘭福爾柯克附近的一家醫院中病逝，盛讚他在「哈利波特」片集中飾演有巨人血統的善良獵場看守人魯霸海格，不但贏得小朋友的愛，也讓成人觀眾得到許多的歡樂。

在許多觀眾心目中，羅比寇特蘭與魯霸海格幾乎畫上等號。他曾經演過各種不同類型的角色，也因為在戲劇作品的精彩表現，獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。

羅比寇特蘭身後留下一雙子女。今年初HBO推出「哈利波特」片集的20周年團聚特別節目，羅比講到激動拭淚，表示自己生命中有10年給了這個系列，自己的孩子們也隨著這系列長大，未來這片子還會繼續流傳，孩子的孩子也會看到，一代代傳承下去，或許在50年紀念時他已經不在，但他所扮演的海格仍會在，會繼續陪伴新世代的「哈利波特」粉絲，堪稱節目中最感性的時刻。令人哀傷的是，節目播出到現在還不滿一年，羅比就真的因病辭世。

「哈利波特」作者J.K.羅琳在推特貼出與羅比寇特蘭的合照，哀痛表示：「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他是一個令人難以置信的天才，一個無庸置疑的天才。我很幸運能認識他，一起工作，一起大笑。」

飾演男主角「哈利波特」的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）得知噩耗，透過Instagram悲痛悼念：「我為他的離開而感到難過，他是一名了不起的演員，也是一個可愛的人。」

飾演「妙麗」的艾瑪華森（Emma Watson），同樣透過Instagram限時動態發文，同樣提到羅比是他見過最有趣的叔叔，「但最重要的是，無論是小時候還是長大後，他都非常關心我。」

「哈利波特」系列裡的善良巨人海格，是羅比寇特蘭讓觀眾印象最深的角色。（取材自IM...
「哈利波特」系列裡的善良巨人海格，是羅比寇特蘭讓觀眾印象最深的角色。（取材自IMDb）

哈利波特 艾瑪華森 推特

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