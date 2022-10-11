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公開出櫃？ 瑪丹娜拍短片暗示愛女生

記者蘇詠智／綜合報導
瑪丹娜(右)和布蘭妮的同性之吻，曾讓各方熱議。(路透資料照片)
瑪丹娜(右)和布蘭妮的同性之吻，曾讓各方熱議。(路透資料照片)

64歲的瑪丹娜（Madonna）不愧是永遠的話題女王，只要一出手，總是各方爭議焦點。她上月才吻了23歲年輕男模安德魯達奈爾，被戲稱是「嬤孫戀」，想不到她在最新公布的TikTok短片中，竟然「公開出櫃」。

瑪丹娜短片中穿著紅色內褲，字幕寫道：「如果我丟不中，我就是同性戀者。」結果她把內褲丟向垃圾桶，還真的掉落在離垃圾桶一大段距離的地上，她接著對鏡頭一揮手，臉上露出耐人尋味的笑容，似乎沒有因此感到不悅，也才讓網友推論她是否藉機表明自己的性向，再回想到她之前的一些行為，突然明白了些什麼。

瑪丹娜(左)最新一任緋聞對象是才23歲的男模安德魯達奈爾。（取材自Instagr...
瑪丹娜(左)最新一任緋聞對象是才23歲的男模安德魯達奈爾。（取材自Instagram）

瑪丹娜作風向來率性、大膽，儘管從年輕到現在的所有緋聞或是婚嫁對象，都是男性，而且多半比她小，卻也曾被傳過和夜店老闆娘交往，亦曾和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的日裔前女友珍妮清水爆出過感情花邊，外界最記憶猶新的是，2003年的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上，和布蘭妮（Britney Spears）、克莉絲汀（Kristen）的女女吻。網友猜測，她對女性始終並非無感，就算不是百分之百的女同志，至少對男性和女性應該都會心動，因此短片內容絕對不只是單純的失手自嘲而已，一定是乘機表態。

其實在歐美演藝圈，愈來愈多女星的感情對象於男女間轉換自如，像是迪士尼偶像出身的麥莉（Miley Cyrus）或是曾和羅伯派汀森（Robert Pattinson）假戲真作，目前已和劇作家女友訂婚的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等。8月中旬車禍去世的安海契（Anne Heche），也曾經在和艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）分手後嫁給男性地產經紀人並生下一子，當年她與艾倫戀情曝光，重挫演藝事業，如今同樣在性向不設限的女星們，已不太會再受到這種對待。

瑪丹娜最新短片內容被懷疑宣示性向，引起話題。（取材自TikTok）
瑪丹娜最新短片內容被懷疑宣示性向，引起話題。（取材自TikTok）

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