又再激怒王室 「王冠」被罵繼續秀下限

伊莉莎白戴比基要在「王冠」第五季扮演婚姻不幸的歲黛安娜。（取材自IMDb）

Netflix招牌大戲之一「王冠」（The Crown）自從推出以來，雖然深受各大影視獎項的肯定，好幾位扮演英國 君主、王子及他們配偶的演員都成為艾美獎 或是金球獎得主，然而英國王室也對自家的大小事有可能被編導彼得摩根（Peter Morgan）加油添醋、凸顯戲劇性的改編，感到很不舒服。

特別最近兩季情節走到當年這段看似童話故事真人版的婚姻，最後不愉快收場，黛安娜在BBC專訪中坦承自己的婚姻裡有三個人，公開揭露有小三介入……。

偏偏「王冠」預計11月上旬要推出的第五季，正好要講到這個震撼全球的電視訪問，以及後續造成的巨大影響，黛妃 訪問絕對是關鍵劇情，不可能跳過，這就踩到英國王室的痛腳，王室向來不會高調公開批評，卻已經有王室專家代為開槍，痛罵劇組繼續秀下限，稱前面好幾季不時有捕風捉影的誇大不實內容，證明了編導的格調，觀眾也絕對不能相信戲裡的情節都是事實。