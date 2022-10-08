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律師變漫威演員 陳靜為亞裔發聲

記者杜沛學╱綜合報導
陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲，很感謝男友支持自己的理念。(圖：Harper's BAZAAR提供)
陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲，很感謝男友支持自己的理念。(圖：Harper's BAZAAR提供)

英籍華裔演員陳靜被漫威影業總裁Kevin Feige親自邀請主演「永恆族」中「Sersi（瑟西）」一角，她接受雜誌專訪，分享除了演員，過去是律師的她，現在也結合專業與公眾人物影響力，投入許多公益活動，並感謝男友對這些議題也都很有共鳴地支持她。

陳靜是女權主義倡導者、聯合國兒童基金會大使，亦是東亞和東南亞社會的影響力人物，她利用自己的平台引領英國的「停止仇恨亞裔（Stop Asian Hate）」運動，並為草根組織籌募資金。

陳靜自覺有責任要代表亞洲社會發聲，「我很幸運和男友（同為演員的Dominic Cooper）能夠無所不談，Dom很懂我，也對這些議題很有共鳴，他非常支持我，讓我完全不覺得自己在獨自承擔這一切，我真的，真的很幸運。」

對於做這些事情，她露出微笑形容：「我所做的每一件事，都是希望能開始改變一些事物。」

過去曾是前途備受看好的律師，卻毅然決定成為演員，陳靜透露，一開始反對她轉行的父親告訴她：「不管你有多優秀，得到的演出機會都不會太多。」父親的預測也沒有錯，且一開始演出的角色都有嚴重的文化刻板印象。

提到成立製作公司，陳靜透露，其中一個理由便是重塑產業文化，「我想和優秀的人一起工作，也希望有能力保護那些跟我一起工作的人。」

東南亞 亞裔 永恆族

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