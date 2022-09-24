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大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

記者蘇詠智／即時報導
吳恬敏（左）因主演「菜鳥新移民」在美國演藝圈崛起。（取材自IMDb）
吳恬敏（左）因主演「菜鳥新移民」在美國演藝圈崛起。（取材自IMDb）

美國女星吳恬敏因在影集「菜鳥新移民」中扮演望子成龍的虎媽而崛起，又主演了賣座大片「瘋狂亞洲富豪」，堪稱好萊塢最知名的亞裔演員之一。近日她即將推出專書「Making a Scene」，搶先透露自己過去曾在演出「菜鳥新移民」首兩季時遭到劇組內一位資深的製作人毛手毛腳，被對方從大腿摸到胯部，心裡不滿又不敢張揚，且劇組內只有少數幾人知道此事，背負很大的心理壓力。

吳恬敏近日將推出自己的書。（取材自amazon）
吳恬敏近日將推出自己的書。（取材自amazon）

對於吳恬敏來說，「菜鳥新移民」雖然是成名代表作，卻也讓她很痛苦，她表示最剛開始在這齣戲時，她已經是而立之年，其他人都覺得她應該很清楚自己在做什麼，可是她在圈內沒有任何關係，一下子承受這些，感到疑神疑鬼又尷尬。直到她愈來愈紅、不再害怕會影響事業後，才敢在碰到騷擾時說不。她近日受訪表示，那時自己把這一切扛起來，認為不需要其他人知道，她很清楚該劇對所有北美亞裔人的意義，不用讓這位亞裔美籍製作的名聲有污點，也不用讓整齣戲蒙羞。

日後「菜鳥新移民」一度因為續約而延後下檔，那時吳恬敏的演藝事業已經大受看好，有不同的演出邀約可以選擇，她曾在社群網站上轉發該劇續約的消息，寫道自己很不喜歡、並不開心，各方砲轟她「紅了就大頭病」，造成軒然大波，雖然她有解釋過是因此和一個自己渴盼很久、也努力去爭取的角色被迫擦身而過，才有情緒性的反應，卻也是到最近才表明此事曾讓她有過尋短的念頭，果然對於「菜鳥新移民」，她心中有很複雜的感受。

吳恬敏揭露自己過往曾在代表作的劇組被毛手毛腳，內心充滿陰影。（路透資料照片）
吳恬敏揭露自己過往曾在代表作的劇組被毛手毛腳，內心充滿陰影。（路透資料照片）

針對吳恬敏的說法，播映「菜鳥新移民」的ABC電視網並無任何回應，而她對於性騷擾或是性侵犯的態度也很堅決，曾經對於奧斯卡金像獎提名曾涉入性侵事件的凱西艾佛列克最佳男主角發文抨擊，強調表演再好也不能做出失德的行為，那時也引發不少議論，原來她個人有過切身之痛，難怪難以認同，最後凱西還是以「海邊的曼徹斯特」成為當屆影帝，至今仍不無爭議。

移民 亞裔演員 性侵

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