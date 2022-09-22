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盧貝松愛女擔綱「死噬」 導演否認她走後門

記者陳建嘉／綜合報導
塔莉亞貝松(中)參演老爸盧貝松編製的「死噬」。（圖：采昌提供）
塔莉亞貝松(中)參演老爸盧貝松編製的「死噬」。（圖：采昌提供）

法國名導盧貝松（Luc Besson）最新編製的電影「死噬」（Arthur, malediction），全片清一色新銳演員當中，赫然見到他21歲的愛女塔莉亞貝松（Thalia Besson）也擔綱主要角色，尤其她也曾演出過盧貝松執導前作「星際特工瓦雷諾：千星之城」（Valerian And The City Of A Thousand Planets），不免讓人懷疑是否有「走後門」的事情發生，卻被導演嚴正否認。

塔莉亞在片中飾演從小就愛上男主角、並試圖跟他建立感情關係的少女，可惜男主角從小到大迷戀電影「亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險」（Arthur and the Invisibles），只把她當作普通朋友，並沒有意識到女方的心意。也因為陪男主角參與電影的「聖地巡禮」活動，而意外捲入致命危機。

她透露為了拍攝本片，特別觀賞許多恐怖片作功課，更因為有非常多在夜間拍攝的場景，讓她身處在寒風與泥濘當中，搞得自己到處都是瘀傷，可說是為戲做了不少犧牲。

導演巴泰勒米格羅斯曼（Barthelemy Grossmann）則透露，自己花費三個月時間尋找所有演員，「我問過包含模特兒經紀公司等所有可能的機構。接著我透過社群網站，發現了塔莉亞的生活照，發現許多地方都跟片中這個角色有所呼應，所以就找她來試鏡。當她微笑著走了進來，整個試鏡室都明亮了起來。」

巴泰勒也澄清：「我才是跟盧貝松說『我想找你女兒演出』的人。」更說塔莉亞在片場時表現出滿滿活力，「選擇她來演出，是我拍攝本片最引以為豪的事情之一。」

電影 導演 社群網站

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