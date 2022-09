盧貝松愛女擔綱「死噬」 導演否認她走後門

塔莉亞貝松(中)參演老爸盧貝松編製的「死噬」。(圖:采昌提供)

法國名導盧貝松(Luc Besson)最新編製的電影 「死噬」(Arthur, malediction),全片清一色新銳演員當中,赫然見到他21歲的愛女塔莉亞貝松(Thalia Besson)也擔綱主要角色,尤其她也曾演出過盧貝松執導前作「星際特工瓦雷諾:千星之城」(Valerian And The City Of A Thousand Planets),不免讓人懷疑是否有「走後門」的事情發生,卻被導演 嚴正否認。

塔莉亞在片中飾演從小就愛上男主角、並試圖跟他建立感情關係的少女,可惜男主角從小到大迷戀電影「亞瑟的奇幻王國:毫髮人的冒險」(Arthur and the Invisibles),只把她當作普通朋友,並沒有意識到女方的心意。也因為陪男主角參與電影的「聖地巡禮」活動,而意外捲入致命危機。

她透露為了拍攝本片,特別觀賞許多恐怖片作功課,更因為有非常多在夜間拍攝的場景,讓她身處在寒風與泥濘當中,搞得自己到處都是瘀傷,可說是為戲做了不少犧牲。

導演巴泰勒米格羅斯曼(Barthelemy Grossmann)則透露,自己花費三個月時間尋找所有演員,「我問過包含模特兒經紀公司等所有可能的機構。接著我透過社群網站 ,發現了塔莉亞的生活照,發現許多地方都跟片中這個角色有所呼應,所以就找她來試鏡。當她微笑著走了進來,整個試鏡室都明亮了起來。」

巴泰勒也澄清:「我才是跟盧貝松說『我想找你女兒演出』的人。」更說塔莉亞在片場時表現出滿滿活力,「選擇她來演出,是我拍攝本片最引以為豪的事情之一。」