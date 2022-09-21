我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

風暴後情更濃 威爾史密斯為愛妻歡慶51歲生日

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯（左）陪妻子潔妲蘋姬歡度她51歲生日。（取材自Instagram）
威爾史密斯（左）陪妻子潔妲蘋姬歡度她51歲生日。（取材自Instagram）

原本廣受觀眾喜愛、票房號召力也不錯的威爾史密斯（Will Smith），自從在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock）後，形象跌到谷底，對於事業的傷害尚難以估計，他卻已逐漸回歸過往的生活，不再躲躲藏藏。日前正好是他妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的51歲生日，潔妲特地發布短片在社群網站上，只見威爾一臉笑容陪在她身邊，她則感謝親朋好友的愛，度過愉快的一天。

威爾夫婦這半年來，心情如洗三溫暖，從奧斯卡典禮後、威爾被千夫所指，一度離家去尋求精神治療，根據民調機構的結果顯示，在事件後喜歡他的比率沒有明顯增加，討厭他的比率卻顯著升高。外傳克里斯洛克是因為執意開潔妲蘋姬理平頭的玩笑，而忽略她是因生病掉髮才理平頭，激怒威爾上台打人，潔妲蘋姬的人氣下滑程度比起威爾，有過之而無不及。

經過了這場大風暴，威爾與潔妲蘋姬看似感情未生變，目前威爾希望觀眾真心原諒他對克里斯動粗、讓他的事業能再度從谷底爬升。據歐美媒體報導，他和蘋果合作的新片「Emancipation 」試映後傳出好口碑，觀眾尤其沒因為是他主演而對片子或是他的演技有負面評價，使蘋果開始考慮讓這片在今年推出、好加入明年的小金人爭奪戰。

對於奧斯卡主辦單位來說，威爾雖被判10年不准出席他們的任何活動，卻還是可以參與獎項角逐，只是外傳奧斯卡主辦單位對威爾掌摑介意到試圖完全抹掉此事發生的痕跡，連往後典禮上主持人開玩笑都不能提這事，是否能有雅量接納威爾新片明年再來參賽？沒人敢打包票。

奧斯卡 蘋果 社群網站

上一則

泡澡照被駭客曝光 Jennie清空私人IG追蹤名單

下一則

大S婚後首接代言 鎖骨、胸口甜露密碼

延伸閱讀

風暴過後情不變？威爾史密斯慶祝妻子51歲生日

風暴過後情不變？威爾史密斯慶祝妻子51歲生日
遭摑掌後首開砲 洛克罵威爾史密斯：混蛋

遭摑掌後首開砲 洛克罵威爾史密斯：混蛋
克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋

克里斯洛克終於對威爾史密斯開砲：他Ｘ的混蛋
卸任在即 英相強生宣布投資新核電廠

卸任在即 英相強生宣布投資新核電廠

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默