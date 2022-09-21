風暴後情更濃 威爾史密斯為愛妻歡慶51歲生日

威爾史密斯（左）陪妻子潔妲蘋姬歡度她51歲生日。（取材自Instagram）

原本廣受觀眾喜愛、票房號召力也不錯的威爾史密斯（Will Smith），自從在奧斯卡 頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock）後，形象跌到谷底，對於事業的傷害尚難以估計，他卻已逐漸回歸過往的生活，不再躲躲藏藏。日前正好是他妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的51歲生日，潔妲特地發布短片在社群網站 上，只見威爾一臉笑容陪在她身邊，她則感謝親朋好友的愛，度過愉快的一天。

威爾夫婦這半年來，心情如洗三溫暖，從奧斯卡典禮後、威爾被千夫所指，一度離家去尋求精神治療，根據民調機構的結果顯示，在事件後喜歡他的比率沒有明顯增加，討厭他的比率卻顯著升高。外傳克里斯洛克是因為執意開潔妲蘋姬理平頭的玩笑，而忽略她是因生病掉髮才理平頭，激怒威爾上台打人，潔妲蘋姬的人氣下滑程度比起威爾，有過之而無不及。

經過了這場大風暴，威爾與潔妲蘋姬看似感情未生變，目前威爾希望觀眾真心原諒他對克里斯動粗、讓他的事業能再度從谷底爬升。據歐美媒體報導，他和蘋果 合作的新片「Emancipation 」試映後傳出好口碑，觀眾尤其沒因為是他主演而對片子或是他的演技有負面評價，使蘋果開始考慮讓這片在今年推出、好加入明年的小金人爭奪戰。

對於奧斯卡主辦單位來說，威爾雖被判10年不准出席他們的任何活動，卻還是可以參與獎項角逐，只是外傳奧斯卡主辦單位對威爾掌摑介意到試圖完全抹掉此事發生的痕跡，連往後典禮上主持人開玩笑都不能提這事，是否能有雅量接納威爾新片明年再來參賽？沒人敢打包票。