「女王」佳評如朝 1900萬元登北美票房冠軍

電影「女王」海報。(取材自IMDb)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,「女王」這部講述非洲全女子軍團的史詩鉅片,這周末以1900萬美元輕鬆登上北美票房冠軍。

改編自真實歷史事件的「女王」(The Woman King),由奧斯卡 得主薇拉戴維絲(Viola Davis)飾演率領保衛18世紀達荷美王國(Dahomey)女性軍隊的將軍。

在佳評如潮的情況下,「女王」票房超乎預期,是排名第2的恐怖片「分租驚魂」(Barbarian,暫譯)3倍之多。

「分租驚魂」由在「牠」(It)電影 中扮演小丑的比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgard)主演,本片敘述喬治娜坎貝爾(Georgina Campbell)飾演的女子,用Airbnb在底特律租了一間房子,另一名男子也訂了同間房。該片以630萬美元排名第2。

排名第3的是低成本新片「珍珠」(Pearl,暫譯),票房達310萬美元出頭。「看你往哪跑」(See How They Run)上映首個周末,以310萬美元票房排名第4。

第5名是布萊德彼特 (Brad Pitt)主演的動作片「子彈列車」(Bullet Train),票房為250萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),220萬美元;「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets),220萬美元;「世紀婚魘」(The Invitation),170萬美元;「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru), 130萬美元;英國搖滾巨星大衛鮑伊(David Bowie)的紀錄片「月光白日夢」(Moonage Daydream,暫譯),120萬美元。