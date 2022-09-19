「女王」佳評如朝 1900萬元登北美票房冠軍

電影「女王」海報。（取材自IMDb）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，「女王」這部講述非洲全女子軍團的史詩鉅片，這周末以1900萬美元輕鬆登上北美票房冠軍。

改編自真實歷史事件的「女王」（The Woman King），由奧斯卡 得主薇拉戴維絲（Viola Davis）飾演率領保衛18世紀達荷美王國（Dahomey）女性軍隊的將軍。

在佳評如潮的情況下，「女王」票房超乎預期，是排名第2的恐怖片「分租驚魂」（Barbarian，暫譯）3倍之多。

「分租驚魂」由在「牠」（It）電影 中扮演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）主演，本片敘述喬治娜坎貝爾（Georgina Campbell）飾演的女子，用Airbnb在底特律租了一間房子，另一名男子也訂了同間房。該片以630萬美元排名第2。

排名第3的是低成本新片「珍珠」（Pearl，暫譯），票房達310萬美元出頭。「看你往哪跑」（See How They Run）上映首個周末，以310萬美元票房排名第4。

第5名是布萊德彼特 （Brad Pitt）主演的動作片「子彈列車」（Bullet Train），票房為250萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），220萬美元；「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），220萬美元；「世紀婚魘」（The Invitation），170萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）， 130萬美元；英國搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）的紀錄片「月光白日夢」（Moonage Daydream，暫譯），120萬美元。