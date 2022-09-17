阿凡達升級重映 續集等13年…今年底將上映

「阿凡達」將以更鮮艷、亮麗的新版本重回各地戲院放映。（圖：迪士尼提供）

將近13年前，詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達」（Avatar）在全球各地締造破紀錄的票房。趕在今年12月「阿凡達」續集上映前，首集要在下周末以升級版本重回戲院，詹姆斯向新生代觀眾喊話：「規格比當年還要好。」

「阿凡達」眾要角包括山姆沃辛頓（Sam Worthington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、蜜雪兒 蘿莉格茲（Michelle Rodriguez）、史蒂芬朗（Stephen Lang）等，為宣傳全新版本重映。

「阿凡達」製片強藍道(右起)與主角雪歌妮薇佛、山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、史蒂芬朗再度聚首。（取材自Instagram）

女主角柔伊雖然從頭到尾都是以納美人的樣貌出現，卻是收穫最大的一位，她因此成為好萊塢科幻片台柱，日後又主演了「星際爭霸戰」（Star Trek）和「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列。

她笑道：「接到導演 打來的電話，說要讓我演女主角時，我還在幫姪女換尿布，我從來都不喜歡那些髒尿布，但導演打電話來那一刻實在太讓人喜愛了。」她的人生也因此改變。

曾經和詹姆斯卡麥隆合作過經典科幻片「異形」（Alien）第2集的雪歌妮薇佛，認為詹姆斯應該是科學家，大嘆：「我們工作永遠沒有完成的一天，他總是有辦法給你新靈感、新挑戰，讓你有些新的體會慢慢思考。」她第一天拍攝就要穿上動態捕捉服，演出博士的阿凡達化身，想到在小房間內可以創造出大世界，不由得興奮起來。

男主角山姆沃辛頓回憶光是看劇本就難以想像片中會如何呈現，彷彿小孩子一樣，從拍片體驗到很多不同的樂趣。大反派史蒂芬朗則驚訝觀眾沒有都討厭他，還有人表示站在支持他的立場，他也在片子上映後，事業攀上新高峰。

各方好奇「阿凡達」把3D電影 做到極致，近年來3D吸引力不再，是否沒有再發展的空間？詹姆斯則認為觀眾看習慣了3D，新鮮感銳減，但3D片未死，對於「阿凡達」續集仍很有信心。