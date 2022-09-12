「阿凡達2」濃濃人文味 哈里遜福特感性曝光「瓊斯5」

哈里遜福特(左)、菲比華勒布瑞吉在「印地安納瓊斯5」合作火花四射。（圖：迪士尼提供）

1923年創立的迪士尼 ，即將迎來百年傳奇，今年在美國加州舉辦的「D23博覽會（D23 Expo）」，是固定每兩年舉辦一次的粉絲盛會。日前迪士尼在盛會中，公布「阿凡達2」（Avatar 2）全新3D片段，透過最新特效技術將觀眾帶進外星深海，與奇珍異獸仿真同行、冒險暢遊。

80歲的哈里遜福特（Harrison Ford）也在博覽會第二天公布其備受期待的新電影 「印第安納瓊斯5」（Indiana Jones 5）預告片，獲在場約6000名觀眾起立鼓掌。深受感動的他哽咽地說：「我很自豪地說這一集非常棒。」他指著參與演出這部電影的菲比華勒─布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）補充道：「這是原因之一。」

這位英國女星則回答：「跟上這傢伙很累。」

影迷苦等13年的「阿凡達2」，將在年底上映，導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）正在紐西蘭忙著特效後製，他透過視訊表示「阿凡達2」不只是特效電影，更有著濃厚的人文情感，「這幾年，我們經歷過新冠肺炎，更知道守護家人是最重要的事，我們把這些理念放在電影裡。」