和威廉、凱特交情好 阿湯哥傳可望出席女王葬禮

威廉（左起）、凱特是湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」皇家首映典禮的貴賓。（路透資料照片）

英國 伊麗莎白二世女王96歲辭世，葬禮預計當地時間19日於西敏寺舉行，除了各國政要和歐洲各地的王室成員外，近日傳出小道消息，稱這兩年大都以英國為拍片根據地的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），極可能在受邀出席的名單上，成為演藝界的代表。

湯姆克魯斯和英國皇室之間的交情，是在這兩年迅速拉近，新冠肺炎疫情期間，他前進義大利、挪威等地拍攝「不可能的任務：致命清算第一章」，卻是以倫敦為主要的根據地，不僅在倫敦租了豪華的寓所，也被傳和該片的女主角之一、英國女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）假戲真做低調談情，差一點就成為「英國女婿」。

今年「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）上映，湯姆克魯斯不但安排威廉與凱特 先睹為快，該片的皇家首映典禮，威廉與凱特也是最重量級的貴賓，在女王去世後，威廉、凱特獲得繼位的查理三世冊封為威爾斯親王與威爾斯王妃，兩人自然在女王葬禮賓客邀請人選上頗有決定權，本年度在全球票房最風光的湯姆克魯斯，當然獲邀機會極濃。