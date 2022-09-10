「王冠」悼念女王停工 只有兩天而已？

伊美黛史坦頓在「王冠」第5、6季扮演老年的伊麗莎白二世女王。（美聯社）

以英國 皇室人物遭遇為情節主軸的Netflix「王冠」（The Crown），之前原創人彼得摩根（Peter Morgan）表示為了向甫去世的伊麗莎白二世女王致敬，將暫停拍攝，結果英國「每日郵報」報導，該劇組除了在女王辭世消息發布後停拍1天之外，只有女王葬禮當天停工，所謂的「停拍致敬」，其實只有兩天。

「王冠」目前正在拍攝第6季，詭異的是，這幾天進度剛好排定要拍黛安娜在巴黎車禍 身亡的相關場面，劇組人員已將西班牙巴塞隆納街頭布置成巴黎的感覺，只是因為女王去世消息傳出，劇組決定先停工，現場才只剩一點點人員做維護，演員等都沒有出現。「王冠」第5、6季將講述黛安娜與查理的婚姻破裂，她在著名的電視專訪坦承有第三者介入後，最終與查理離婚，和男友在巴黎街頭出車禍去世，女王本打算冷靜處理，面對愛戴黛安娜的民眾反彈，差點變成一場公關風暴。「天能」、「紳士密令」中的長腿美女伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）扮演30多歲的黛妃，「天使薇拉卓克」與「哈利波特 」系列威尼斯影后伊美黛史坦頓（Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton）扮演老年的女王。