「王冠」悼念女王停工 只有兩天而已？
以英國皇室人物遭遇為情節主軸的Netflix「王冠」（The Crown），之前原創人彼得摩根（Peter Morgan）表示為了向甫去世的伊麗莎白二世女王致敬，將暫停拍攝，結果英國「每日郵報」報導，該劇組除了在女王辭世消息發布後停拍1天之外，只有女王葬禮當天停工，所謂的「停拍致敬」，其實只有兩天。
「王冠」目前正在拍攝第6季，詭異的是，這幾天進度剛好排定要拍黛安娜在巴黎車禍身亡的相關場面，劇組人員已將西班牙巴塞隆納街頭布置成巴黎的感覺，只是因為女王去世消息傳出，劇組決定先停工，現場才只剩一點點人員做維護，演員等都沒有出現。「王冠」第5、6季將講述黛安娜與查理的婚姻破裂，她在著名的電視專訪坦承有第三者介入後，最終與查理離婚，和男友在巴黎街頭出車禍去世，女王本打算冷靜處理，面對愛戴黛安娜的民眾反彈，差點變成一場公關風暴。「天能」、「紳士密令」中的長腿美女伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）扮演30多歲的黛妃，「天使薇拉卓克」與「哈利波特」系列威尼斯影后伊美黛史坦頓（Imelda Mary Philomena Bernadette Staunton）扮演老年的女王。
據「每日郵報」報導，「王冠」劇組因應女王去世也擬了一套應變計畫，且計畫的代稱就跟英國政府的應變計畫一樣叫做「倫敦橋」，由於外界對於女王去世的當下劇組還要拍黛妃車禍的場面感到有點不妥，是否如期復拍也還不確定。
上一則
FB留言