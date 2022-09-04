「黑豹」查德威克去世兩年終獲肯定 聲音演出奪艾美獎

查德威克鮑斯曼去世兩年後，終於得到演藝界重量級獎項肯定。（路透資料照片）

漫威 英雄大片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）於前年8月下旬因癌症辭世，讓無數影迷感到哀傷，他生前留下的作品讓他分別入圍 了奧斯卡金像獎、艾美獎 等演藝界地位崇高的大獎，然而他在「藍調天后」的賣力表演未能一如各方預期得到奧斯卡最佳男主角榮銜，反而在典禮的尾聲製造了反高潮，被影迷視為一大遺憾。今年度已經率先頒發的創意部門艾美獎，他以漫威的卡通影集「無限可能：假如…？」入圍最佳角色聲音演出，終於擊退眾家強敵獲獎，不但是他在演藝生涯中得到的唯一一座艾美獎，也是粉絲期待已久的身後哀榮，他的妻子茜蒙總算能代他上台領獎，感言果真再次令影迷動容。

查德威克鮑斯曼在「無限可能：假如…？」（What If...?）中，以聲音再度詮釋瓦干達的帝查拉王子，卻並沒有變成超級英雄「黑豹」，而是因緣際會下成了「星際異攻隊」中的「星爵」，給觀眾既熟悉又新奇的感覺，他的表現在該集推出後也得到熱烈好評。茜蒙代他領獎時坦言：「當我聽到查德入圍，我開始想到這世界和我們的世界裡發生的所有事，對他的責任感和奉獻精神感到敬畏，這個他生命中最後的表演之一，既是對他與這世界有很重要意義的角色，又是讓大家有新鮮感的，這是多麼美好的一刻！你不會知道自己的存在目的，直到你開始想要去問，假如整個宇宙都偷偷聯合起來要對我有利？假如真的是我？查德會覺得非常榮耀，而我也因他的表現而榮耀。」