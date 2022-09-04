遭摑掌後首開砲 洛克罵威爾史密斯：混蛋

克里斯洛克終於鬆口談到被掌摑，稱對方是「他Ｘ的混蛋」。（路透資料照片）

昔日形象良好、深受觀眾喜愛的威爾史密斯 （Will Smith），自從在奧斯卡 頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock）後，人氣就迅速滑落，形象也受到重傷，就算曾經發了道歉文與道歉短片，似仍於事無補，還在設法從谷底翻身。

反觀被打的克里斯洛克，此後在美國的脫口秀巡迴表演，幾乎場場爆滿，台下觀眾都在等他發表對於被掌摑的心情，以及對威爾史密斯有何看法。

克里斯洛克本來堅持要有人付錢他才要談，隨著日子一天天過去，他的態度慢慢鬆動，終於近日他與另一名黑人諧星好友戴夫查波爾一起在英國 巡迴演出時，兩人一搭一唱讓他首度鬆口稱威爾史密斯是「他Ｘ的混蛋」，還表示威爾史密斯那一巴掌打得他很痛，而且威爾這個「他Ｘ的混蛋」竟然在他「講了個狗屁笑話」時動手攻擊，然而克里斯堅稱：「那是我講過最好笑的笑話！」

兩人對於威爾史密斯的修理沒有到此結束，戴夫馬上再補好幾刀：「威爾史密斯的『完人模仿秀』表演了30年，終於撕下假面具，展露出來他跟我們一樣醜陋，不管這會有什麼後果，我希望他不要再把假面具戴回去，用他的真面目好好呼吸，兩種樣子我都能夠理解。」

在奧斯卡典禮上，克里斯洛克堅持要開威爾妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）理平頭的玩笑，表示很期待她主演的「魔鬼女大兵2」，沒有考慮到潔妲是因為生病掉髮才決定自己理平頭，威爾先是大聲要求他停止，看他死不住口才衝上台去甩了他一巴掌，但歐美主流文化抵制所有暴力行為，威爾被口誅筆伐，克里斯反而因為是「受害者」，表演生涯攀上另一個高峰。目前威爾史密斯努力要回復昔日的地位，可惜近期的調查，對他感到厭惡的比率還在增加，想要找回觀眾的好感，難度非常高。