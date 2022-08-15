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奧斯卡掌摑事件後首同框 威爾史密斯夫婦開心逛街

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在奧斯卡掌摑事件後，首度公開合體外出。（取材自Instagram）
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在奧斯卡掌摑事件後，首度公開合體外出。（取材自Instagram）

今年奧斯卡頒獎典禮上最勁爆的事件主角──威爾史密斯（Will Smith），自從在全球觀眾眼前衝上舞台掌摑克里斯洛克（Chris Rock）、引起各方罵聲後，歷經好幾個月的反省與心理治療，近日不但發布道歉短片，且再次與妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）外出逛街，現身美國加州的名流聚集地馬里布，看到路人認出他還會微笑致意，顯然心情頗佳。

威爾史密斯據傳是因為克里斯洛克開潔妲蘋姬理平頭的玩笑，踩到潔妲因生病掉髮才自行理平頭的痛處，憤而上台打他，雖然有人認為他護妻心切、情有可原，但歐美主流價值觀認定無論如何都不該使用暴力，他因此人氣嚴重下滑，還出現事業危機，為了火速止血，不僅有先發布道歉聲明，還立刻在公眾眼前消失了好幾個月，整理好自己的情緒，再視情況決定是否重回鎂光燈下。

在他休養生息的這段期間，潔妲蘋姬與孩子們雖然少談掌摑事件，卻都表現出「一家人很團結」的態度，雖然威爾的道歉聲明和道歉短片，都沒得到克里斯洛克的正面回應，威爾也表示克里斯至今沒想見他談和解，可是他已經不會再躲藏，會走出家門，直接面對群眾，潔達蘋姬也會是他的後盾。

威爾史密斯 加州 奧斯卡

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