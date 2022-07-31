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強尼戴普再扮船長 回歸「神鬼奇航」有望？

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普（左）拍攝短片時與工作人員合影。（取材自Instagram）
強尼戴普（左）拍攝短片時與工作人員合影。（取材自Instagram）

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）自從打贏安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司之後，積極回歸娛樂圈，不僅與搖滾歌手好友傑夫貝克（Jeff Beck）巡迴演唱，並以法國史詩電影「La Favorite 」復出影壇，雖然不知是否能再度演出「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean），但他先在中國線上遊戲「黎明之海」再扮瘋癲船長，重現「史傑克船長」獨特喜感。

強尼好不容易平反「家暴男」的惡名，傳出有望再度演出「神鬼奇航」系列續集，雖然迪士尼影業還未回應。不過中國線上遊戲公司「暢遊」最近邀請強尼為線上遊戲代言，並推出短片「冒險者的遊戲」，強尼在短片中飾演菲利浦船長，只見他在影片中不斷吹噓自己過往的冒險旅程，讓收帳員忘記收帳，最後更一度也想雲遊四海冒險。

這支短片甫推出，就引起外界高度關注，強尼在這支短片裡表情豐富、個性瘋癲，十足就像「神鬼奇航」的史傑克船長，不少人皆好奇這部短片是否是為了再次喚起迪士尼的注意，讓他們願意再度找回強尼。

不過，強尼為這支短片下足苦心，早在遊戲開發初級，他就與製作團隊一同構思劇本、服裝設計，更一手創造自己的角色故事與個性，當時時劇組還特地前往多明尼加取景，就為了營造獨一無二的異國氣質。

只是好萊塢各大片廠似乎都在互相觀望，即便強尼已經洗刷汙名，但似乎還沒有公司願意當先鋒，他們似乎還在質疑強尼雖然目前話題正熱，但是否已恢復昔日的驚人吸金魅力，還有待時間證明。

另外，強尼戴普日前透過英國大型藝廊Castle Fine Art首次出售他創作的一系列好萊塢和搖滾巨星的版畫複製品，開賣僅短短數小時，就賺進約300萬英鎊（約365.35萬美元）。

藝廊援引強尼戴普的話表示：「我的畫作圍繞著我的生活，但我過去把它們留給自己，這限制了我自己。沒有人應該自我設限。」

強尼戴普自從官司勝利後，積極回到大眾的目光。(歐新社資料照片)
強尼戴普自從官司勝利後，積極回到大眾的目光。(歐新社資料照片)

好萊塢 迪士尼 家暴

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