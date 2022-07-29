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「驚奇隊長」布麗拉森辣秀雪乳、腹肌 雪白長腿紫一塊

記者陳建嘉／綜合報導
「驚奇隊長」布麗拉森為拍片辛苦健身練出好身材，長腿被發現有瘀青。（取材自Instagram）
「驚奇隊長」布麗拉森為拍片辛苦健身練出好身材，長腿被發現有瘀青。（取材自Instagram）

布麗拉森（Brie Larson）演出「驚奇隊長」（The Marvels）雖然穿上制服包得緊緊，但她為拍片練出結實性感好身材，皆不吝惜在社群網站上分享美照，最近她曬出一張躺在自家客廳地板，穿著比基尼的照片，展現雪乳、腹肌，但有網友發現她的大腿瘀青一片，猜測是因為拍攝「驚奇隊長2」、「玩命關頭10」（Fast X）留下的痕跡。

因應夏天到來，布麗拉森不吝惜穿比基尼展現好身材，並寫下「夏天已經來臨了，但身上鍛鍊的瘀青卻每個季節都存在」，並露出大腿的瘀青，有不少網友留言關心。實際上她雖是演獨立製片出身，但對於健身也很堅持，拍「驚奇隊長」就堅持上陣許多動作戲，更說拍攝前一集「驚奇隊長」時吃了不少苦頭，訓練菜單包括負重深蹲、壺鈴深蹲和增加重量的平板支撐等動作，有時甚至臀推訓練會做到180公斤、硬舉90公斤。

即便「驚奇隊長2」已經拍完，她依舊一刻不得閒，更加入馮迪索主導的動作大片「玩命關頭10」，與「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）共同演出，不過角色未明，外傳可能是已逝明星保羅沃克（Paul Walker）在片中飾演「布萊恩」的妹妹，但至今未獲證實。

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