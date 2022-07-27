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觀影說劇／萊恩葛斯林扮芭比男友 認內心藏著肯尼魂

記者黃保慧╱綜合報導
萊恩葛斯林在「灰影人」演祕密特工，但笑認體內住著「芭比」的男友「肯尼」。(圖：Netflix提供)
萊恩葛斯林在「灰影人」演祕密特工，但笑認體內住著「芭比」的男友「肯尼」。(圖：Netflix提供)

好萊塢男神萊恩葛斯林(Ryan Gosling)因演出真人版「芭比」(Barbie)的男友「肯尼」，粉嫩造型在前陣子引發討論；他在動作新片「灰影人」(The Gray Man)飾演的祕密特工，也已在Netflix上線。他日前被問到這兩個角色哪個比較貼近自己，他笑認：「我一向認為我的體內住著肯尼。」

萊恩葛斯林提到「肯尼」不時嘴角上揚，笑稱：「我發現肯尼是我生下來就注定要扮演的角色，所以終於能夠演出感覺真的很棒。我感覺我體內有著一種『肯尼能量』，而這個肯尼能量到現依然生生不息。但我很喜歡在『肯尼』與『灰影人』之間有種平衡，能達成那樣的平衡是很不錯的一件事。」

萊恩在「灰影人」為飾演特工接受不少訓練，但他直說無論做什麼訓練都不夠，「我對於片中要求我做到的一點準備都沒有，但這也是之所以會那麼刺激的原因」。他認為每個人都被動作戲的分量嚇到，就連導演羅素兄弟也不例外，「他們雖然已經執導這種戲好幾十年了，但這部片的動作場面是他們其他電影的兩倍，拍攝過程非常有挑戰。」

而他和在片中飾演反派的「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)有不少追殺、打鬥橋段，對於彼此的默契，萊恩說：「和克里斯合作真的很棒，他戴著鬍子對這角色全力以赴，感覺非常樂在其中，讓我在跟他同框對戲時也很有趣，過程真的很愉快。」

導演 電影 好萊塢

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