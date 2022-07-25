「超人」遲遲不回歸 DC英雄片粉絲怒了

亨利卡維爾的「超人」遲遲未能確定出續篇，DC英雄片粉絲相當不滿。（取材自IMDb）

因為新冠肺炎疫情已經停辦兩年的聖地牙哥動漫 展，今年終於回歸，以往這是歐美各大公司宣傳動作、科幻、奇幻等類型新片的最重要場合，更是超級英雄電影 的造勢主場，大牌紅星都樂於到場和粉絲互動，也會有相當多的小道消息流傳，但若傳聞沒有變成事實，粉絲也會立即予以憤怒回應。本屆聖地牙哥動漫展，就出現了「超人」（Superman）仍未再起的事件，網友的抱怨文也傳遍全球網路。

事情起因在於「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）雖然對於主角塑造引發兩極化爭議，英國英俊小生亨利卡維爾（Henry Cavill）的演出卻贏得不少觀眾喜愛，但他扮演的超人此後就再沒有個人掛帥的影片，都只在英雄聯手出擊的電影中亮相。

早前傳推出DC漫畫片的華納兄弟影業和「超人：鋼鐵英雄」導演查克史奈德（Zack Snyder）不和，往後的DC超級英雄片都不想遵循查克史奈德規畫的版本，亨利卡維爾也就因此很難回歸再成為目前DC影片裡的超人代表，讓喜愛他的觀眾很不滿。

由於華納兄弟影業經過與Discovery的一番整併，新經營團隊看似要轉往「滿足觀眾喜好」的方向，外界抨擊DC英雄片都不重用超人這些A咖，只拍一堆人氣度不及A咖的二線英雄，又沒有對手漫威那種把二線捧成一線的本事，為何不趕快修正，其中尤以「亨利卡維爾再主演超人新片」得到最多粉絲的支持，疾呼華納盡速落實。

今年DC英雄片也重回聖地牙哥動漫展，謠傳亨利卡維爾將驚喜現身，宣布再主演「超人」的新續集，成為廣大DC英雄片迷期待的一刻。

結果活動進行時，只見「黑亞當」（Black Adam）巨石強森（Dwayne Johnson）以片中造型出現、成為主打焦點，另一部將上映的「沙贊！眾神之怒」（Shazam！Fury of the Gods）眾要角與幕後團隊亦上台造勢，唯獨不見亨利卡維爾，更沒有關於「超人」後續的確切情報。粉絲期待落空，不滿「又被唬了」，廣發抱怨文，意外成了DC英雄片發布會後的最熱門議題。歐美媒體對此現象，則下了結語：「這證明了亨利卡維爾的超人一定得要回歸。」