泰勒絲、喬歐文結婚難 難在要住哪裡

泰勒絲婚事難以有真正的進展，背後原因讓外界詫異。（路透資料照片）

美國樂壇小公主泰勒絲(Taylor Swift)，早先被傳和李安捧出來的英國 英俊小生「比利‧林恩的中場戰事」(Billy Lynn's Long Halftime Walk)喬歐文(Joe Alwyn)祕密訂婚，兩人交往好幾年，各方都看好他應該就是她的真命天子，無奈雙方都沒有對外承認訂婚與否就算了，連婚期都尚未敲定，進展遠比外界預期的慢很多。

根據專門報導明星與名人的「國家詢問報」，真正的原因有些出乎各方意料，竟然和婚後到底要定居在哪兒脫不了關係。

報導稱，泰勒絲對於家鄉納許維爾依戀甚深，為了工作的緣故每年還必須有固定時間待在紐約和洛杉磯 ，喬歐文是個倫敦在地人，泰勒絲也常和他在倫敦享受兩人甜蜜時光，只是要為了他嫁到倫敦，她還不是很能確定，儘管倫敦生活其實她也不會討厭、算得上蠻能接受。

另一方面就是彼此在演藝圈的地位差距，媒體常會稱他是「泰勒絲的另一半」，讓他很希望自己闖出名號、不只是女方的附屬品，到那時才願意結婚。

報導說，兩人都知道彼此之間有這些問題，喬歐文是願意把話攤開來講，好搞定結婚的條件，但泰勒絲希望兩人都能冷靜下來好好談，久而久之就習慣避開這些會不愉快的問題，假裝它們不存在，使得至今婚事都沒有進展。