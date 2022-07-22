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新世代恐怖大師喬登 再合作金獎搭檔 新片恐怖中藏親情

記者陳建嘉／綜合報導
導演喬登皮爾（右）與丹尼爾卡盧亞自從「逃出絕命鎮」再度合作新片「不！」。（圖：UIP提供）
導演喬登皮爾（右）與丹尼爾卡盧亞自從「逃出絕命鎮」再度合作新片「不！」。（圖：UIP提供）

奧斯卡金像獎得主喬登皮爾（Jordan Peele）以「逃出絕命鎮」（Get Out）及「我們」（Us）顛覆並重新定義了現代恐怖片新經典，新片「不！」（Nope）再度找來「逃」片男主角、奧斯卡得主丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）主演，還有琪琪帕瑪（Keke Palmer）、史蒂芬元（Steven Yeun）、邁可溫考特（Michael Wincott）和布蘭登皮雷亞（Brandon Perea）等人一同演出，影評網站「爛番茄」評價鋼開盤，飆出82%的新鮮度，好評不輸前兩部。

丹尼爾笑說第一次聽說這部片，是導演喬登打電話給他說：「找你拍部片」他問：「是喔，在講什麼？」開啟了這次的合作契機。喬登則表示，本片講了很多東西，但核心圍繞一對兄妹身上，「我們有很棒的丹尼爾卡盧亞，他一直都是我最愛的演員，他能激發我解鎖角色更深層的內涵，還有琪琪帕瑪，她天生自帶火花，詮釋得相當到位。」他形容這部片描述了他們的轉變，從不相往來到承認其實一直很在乎彼此，「他們之間有著天生的羈絆，是兄妹也是朋友，這真的很難得」。

「不！」的故事發生在洛杉磯郊外，南加州乾旱荒涼的聖塔克拉利塔谷，一對兄妹歐傑海沃（丹尼爾卡盧亞飾演）和安莫若海沃（琪琪帕瑪飾演）從他們的業界傳奇老父手上繼承了家族馬場，接手成為電視電影馴馬師。這個行業經營不易，雖然歐傑和安莫若擁有相當的專業技術和行銷手腕，但他們面臨著財務危機，以及這個行業固有的為難。

歐傑和安莫若在他們家幅員遼闊的馬場上發現無法解釋的神祕現象，因而陷入無法自拔，追根究柢的情境。為了拍下想要的畫面，他們把事情越搞越大、風險越來越高，反而將唯一真正握在手上的東西置於危險之中：已故父親苦心經營的事業。

眼看事情越演越烈，兄妹倆得到佛萊3C家電店員安傑托雷斯（布蘭登皮雷亞飾演），以及面臨退休邊緣的知名攝影師安特勒霍斯特（邁可溫考特飾演）的專業協助。隨著他們的努力和狂妄跨越了臨界點，走上不歸路，將賭注推升到難以承擔的境界，兩位主角被捲入了一場無法逆轉的風暴，在震撼人心的恐怖場面下，包藏著複雜糾結的親密情感。

琪琪帕瑪在「不！」飾演丹尼爾卡盧亞的妹妹。（圖：UIP提供）
琪琪帕瑪在「不！」飾演丹尼爾卡盧亞的妹妹。（圖：UIP提供）

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