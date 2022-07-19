安娜貝爾才分手「寇克艦長」 又套住 酷寒戰士」

安娜貝爾瓦莉絲幾任男友都是粉絲眼中的男神。（取材自Instagram）

在娛樂圈最當紅搶手的巨星未必在感情世界中也無往不利，相反的一些知名度不是最頂級的藝人，卻有可能是情場常勝軍，就像曾經和湯姆克魯斯（Tom Cruise）合演過「神鬼傳奇」（The Mummy）的安娜貝爾瓦莉絲（Annabelle Wallis），她過去不只和阿湯被傳緋聞 ，也與「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）曾交往，今年3月才與「星際爭霸戰」（Star Trek）、「神力女超人」（Wonder Woman）克里斯潘恩（Chris Pine）分手，馬上被拍到和漫威 英雄片中扮演「酷寒戰士」的賽巴斯汀史丹（Sebastian Stan）一起出門遛狗，賽巴斯汀還一度摟住她肩膀。

37歲的安娜貝爾瓦莉絲來自英國，金髮亮麗，雖然至今尚算不上知名最高、最閃耀的天后級巨星，卻也曾經演過不少知名影片，包括「安娜貝爾」（Annabelle）、「浴血黑幫」（Peaky Blinders）等，給觀眾的印象還不錯。而她在銀幕下似乎比影片中更具魅力，前後幾任男友幾乎都是條件一流、男神等級，令女性觀眾又妒又羨。「酷玩」克里斯馬汀外，她和克里斯潘恩的四年戀情最讓外界印象深刻，各方一度以為他們有機會修成正果，誰知仍是分手收場。

賽巴斯汀史丹是漫威電影中的熟面孔。（路透資料照片）

克里斯潘恩因為扮演電影 版「星際爭霸戰」中的年輕寇克艦長躍登一線，之後在DC漫畫大片「神力女超人」系列扮演女主角的愛人，人氣更往上衝，狗仔曾經拍到一堆他和安娜貝爾瓦莉絲出雙入對的畫面，無奈此情已成追憶，安娜貝爾最新緋聞對象已變成了身為漫威電影宇宙一員的「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹。兩人曾在羅伯派汀森（Robert Pattinson）的生日派對被拍到舉動親密，安娜貝爾還看似雙手攬住賽巴斯汀的肩膀，用嘴輕輕碰觸他的下唇，感覺十分曖昧，當時兩人並沒認愛，而被拍到一起遛狗還勾肩搭背，想要否認也有點困難。