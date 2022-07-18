翹臀珍、小班 賭城「得來速」教堂完婚

珍妮佛羅培茲（右）的白紗是之前拍電影留下來的，小班的白色西裝也是從衣櫃翻出的舊物。（視頻截圖）

美國媒體指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和好萊塢男星班艾佛列克 （Ben Affleck）已經在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）結婚。兩人曾計畫2003年步入紅毯，但卻在2004年分手。

路透報導，內華達州克拉克郡當局在網路公布的文件資料顯示，「翹臀珍」妮佛羅培茲和班艾佛列克於 7月16日在克拉克郡取得結婚許可證。

52歲的珍妮佛羅培茲和49歲的班艾佛列克是在去年傳出舊情復燃，並於今年4月訂婚。珍妮佛歷經多次婚姻，與歌手馬克安東尼（Marc Anthony）育有一對14歲大的雙胞胎。小班則跟女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）育有3名年紀10到16歲的子女。

日前傳出珍妮佛為了在婚後維持感情熱度，向小班提出簽署婚前性愛條約，一周至少得行房四次，引起不少議論。有消息指上個月兩人買下比佛利山 要價6000萬美元豪宅當新房。

今年4月初珍妮佛羅培茲證實在泡澡時被小班無預警求婚，小班給了她驚喜並獻上價值約達1000萬美元的8.5 克拉的鑽戒。

周末時珍妮佛羅培茲在自己的網站「ON THE JLO」中寫信給粉絲宣布婚訊，她說「We did it，愛情是美好的。 愛是善良的。 事實證明，愛還是有耐心的，20年的耐心。」

據悉，兩人的婚禮相當極簡，他們在拉斯維加斯一個「得來速」教堂完成婚禮儀式。珍妮佛的白紗是之前拍電影 留下來的，小班的白色西裝也是從衣櫃翻出的舊物。珍妮佛說：「當愛是真的，你們在婚姻裡所需要的只有彼此以及對彼此的承諾。」