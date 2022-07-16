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和吃素的娜塔莉波曼拍吻戲 雷神貼心不吃肉

娛樂新聞組／綜合報導
娜塔莉波曼一直堅持純素或素食。（歐新社）
娜塔莉波曼一直堅持純素或素食。（歐新社）

「雷神索爾」（Thor）男主角克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在戲外超級貼心，同劇演出的演員表示，由於「女雷神」娜塔莉波曼（Natalie Portman）吃素，克里斯漢斯沃還特別在與她拍攝吻戲當天禁食肉類。

中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，在漫威（Marvel）最新超級英雄電影「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）電影中回歸飾演珍佛斯特（Jane Foster）的娜塔莉波曼與飾演「女武神」的泰莎湯普森（Tessa Thompson）近日獻聲英國廣播節目Capital Breakfast with Roman Kemp。

主持人詢問她們，在克里斯漢斯沃的傲人肌肉與魅力背後，是否有不為人知的缺點，但她們對他只有正面評價。

娜塔莉波曼透露：「那天我們要拍吻戲。因為我是素食主義者，他當天早上完全沒有吃肉。他平常幾乎是每半小時就會吃一次肉…他真的是個很體貼的人。」

克里斯漢斯沃的健身教練佐奇（Luke Zocchi）在一段影片中解釋，克里斯漢斯沃實際上可能沒有每半小時吃一份完整分量的肉類，但他確實每天吃10餐，攝取熱量約4500大卡，以維持雷神的壯碩身材。

娜塔莉波曼多年來受訪時都說，她一直堅持純素或素食。儘管她並沒有要求克里斯漢斯沃在拍吻戲之前不要吃肉，但她說，這是對方體貼、紳士的善意表現。

泰莎湯普森也說，即使克里斯漢斯沃可能因為餓肚子而有點暴躁，但整體而言，與他共事相當愉快。

「他確實會有點暴躁，因為被「餓怒」（hangry），但他仍是個很可愛的人。」

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