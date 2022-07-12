「魷魚遊戲」獲艾美獎14項提名 李政宰等5位要角入圍

李政宰（中）等3位「魷魚遊戲」男星入圍艾美獎最佳戲劇影集男主、男配角獎。取材自imdb

第74屆艾美獎入圍 名單揭曉，Netflix轟動全球韓劇「魷魚遊戲」囊括最佳戲劇影集等14項提名 ，男主角李政宰入圍戲劇類視帝大獎，其他包括朴海秀、鄭好娟、吳永秀、李瑜美都獲得戲劇類影集男女配角與客串女演員獎提名，不只是韓劇首度登上艾美獎殿堂，也是非英語發音的非美國影集在艾美獎史上之最高紀錄。然而本屆入圍名單上的最大贏家還是HBO大戲「繼承之戰」，共獲得25項提名，其次則是Apple TV+喜劇「泰德拉索：錯棚教練趣事多」和HBO迷你影集「白蓮花大飯店」，各獲20項提名，HBO今年又成為入圍名單的最大贏家。

經過去年Netflix揚眉吐氣大風光之後，今年HBO又重新搶回入圍名單大贏家的寶座，不止「繼承之戰」氣勢如虹，「白蓮花大飯店」、「天后與草莓」、「殺手進城」、「高校十八禁」、「命運階梯」、「謎飛空姐」等也都各有斬獲，「繼承之戰」奪下最佳戲劇影集的聲勢仍然最被看好。

不過紅遍歐美的「魷魚遊戲」並未因為播出到現在已經11個月而退燒，李政宰繼美國演員工會獎、美加廣電影評人協會舉辦的「評論家選擇獎」雙雙拿下最佳戲劇影集男主角後，搶下艾美獎視帝之爭的門票，但他的對手也都來頭不小：「繼承之戰」布萊恩考克斯與傑瑞米史壯、「黑錢勝地」傑森貝特曼都是艾美獎與金球獎雙料得主，「絕命律師」鮑伯歐登寇克也是連年入圍，只有「人生切割術」亞當史考特和他一樣是首度提名艾美獎的新鮮人。

本屆艾美獎Netflix影集表現不及去年，「魷魚遊戲」和「黑錢勝地」各獲14項提名，已是該平台表現最佳的兩強，之前締造創紀錄收視佳績的最新一季「怪奇物語」以13項提名排第3，都沒有去年「王冠」或「后翼棄兵」那麼風光。今年仍有不少知名紅星在帝后大獎被提名，包括「高校十八禁」辛蒂亞、「潘與湯米」賽巴斯汀史丹、「婚姻場景」奧斯卡艾薩克、「天堂的旗幟下」安德魯加菲、「命運階梯」柯林佛斯等，漫威影集「洛基」、「月光騎士」、「鷹眼」也都在技術類獎項上獲數項提名。

今年頒獎典禮將於美東時間9月12日晚上8點起於洛杉磯舉行，CATCHPLAY+影音平台再度將獨家於台灣與印尼兩地，同步原音實況直播典禮完整內容，觀眾將可第一時間親眼目睹「魷魚遊戲」的戰績，欣賞熠熠紅星一起出席這美國電視界的年度盛事。